Felipe Febles, fundador de la Gran Parada Dominicana del Bronx: Aclaró que no es cónsul para otorgar visa de EE.UU

Felipe Febles, fundador y director ejecutivo de la organización comunitaria sin fines de lucro “La Gran Parada Dominicana del Bronx” dijo en una reunión con el board de la organización que lleva más 42 años de servicios comunitarios en la ciudad de New York, especialmente en la comunidad dominicana y que nunca en proceso normal de dedicación a una provincia del país emitiendo carta de invitación para asistir al evento.

Febles responsabilizó al alcalde de Villa Elisa Víctor José Crespo y a la señora Joselin Espinal, asesora municipal del ayuntamiento Hatillo Palma por haber admitido públicamente de haber vendidos cartas de invitación no entregadas por la institución constituyéndose en una estafa para el pueblo de Montecristi.

Agradeció al pueblo de Montecristi por su participación en el 34 aniversario de la institución y de manera muy especial al senador Moreno Arias El Gran Mariscal por su gran apoyo al éxito de la parada.

“Gracias Montecristi, lamentamos que algunas personas cometieron acciones fraudulentas con un gran pueblo que queremos tanto. Nuestro objetivo siempre será promover a su provincia en el área turística y empresarial para el desarrollo de la provincia y lo seguiremos haciendo como fue el caso del domingo 30 que más de 5 millones de personas vieron la dedicación a su provincia por televisión, radios, redes sociales y en persona. Quiero al pueblo de Montecristi”.

“No somos cónsul para dar visas. Conocemos muy bien la ley en los Estados Unidos. Soy un ciudadano honesto sin cuestionamientos legales y estamos muy bien asesorados como persona física y como organización comunitaria sin fines de lucro registrada con todos los procedimientos legales y requiere el estado de New York.

Todo lo que manejamos este tipo de institución sabemos cómo se hacen las cosas y deben ser correctas y apegadas a la ley. Dar una carta de invitación a personas que estén relacionadas a la dedicación de la gran parada cada año a una provincia, a los periodistas, talentos entre otras es una acción totalmente normal que la hemos venido haciendo en los 34 años de la institución y son gratis.

Queremos que por favor la emisora El Zol de la Mañana investigue bien antes de pronunciarse sin conocer los hechos. Durante el evento participaron Edderkys González, secretaria ejecutiva, Rafael Mota Paulino, miembro del board y las coordinadoras enlace con la provincia de Montecristi para la dedicación del 34 aniversario de la institución dedicado a la provincia de Montecristi y a la memoria del líder comunitario fallecido David Williams el pasado domingo 30 de julio 2023.

Febles, admitió ayer martes que dio cartas de invitación al evento para el consulado de Estados Unidos en la República Dominicana, pero negó que hubieran garantías de que los portadores iban a ser visados y fueron engañados en Montecristi con lo que no tuvo nada que ver.

“No les hemos quitado dinero a nadie ni hemos vendido cartas, ni hemos prometido visas porque nosotros no somos embajada”, dijo explicando que si ofrece visas es una violación que él cometería como institución si lo hiciera. “Yo doy una carta de recomendación por la dedicación a Montecristi, no es que se le da a todo el mundo sino al pueblo al que se le está dedicando la parada es que se le da la carta de invitación”, añadió.

“Diez cartas, quince cartas, no es a todo el mundo se les da”, recalcó que a los periodistas la misiva se les entrega en 24 horas. Pidió primero investigar y después hablar cualquier tipo de cosas contra la institución. Advirtió que espera que su aclaración sirva de escarmiento a quienes están haciendo un ataque masivo como lo están haciendo, especialmente el equipo de El Zol de la Mañana.

Negó también que estuviera borracho cuando llegó el alcalde de Villa Elisa que calificó a Febles de sinvergüenza diciendo que el edil se apareció de mala forma a la oficina de la parada. “Ese alcalde declaró que él les vendió cartas a su gente y toda esa gente vendió a su vez las cartas”, acusó Febles. “Nosotros no somos responsables de eso”, precisó.

El contrato de los paquetes que vende Febles que incluyen las cartas, cena de gala, carroza y aparición en la revista anual, comienza en los $9,000 dólares, pero dijo que comprarlo no es obligatorio porque el evento no obliga a nadie pero el dinero pagado no tiene devolución.

“No podemos devolver dinero porque se invierte en el evento”, añadió en respuesta al reclamo de 35 Montecristeños que no consiguieron la visa y quieren que se les devuelva lo que pagaron por la carta. Admitió también que esas cartas se envían a la embajada americana que tiene control de las misivas que se hacen. “Nunca hemos prometido ni dado esperanza de que con esa carta, se va a ir a la embajada y te van dar la visa”, dijo

Febles, quien estuvo acompañado por la directiva del desfile, afirmó que el alcalde de Villa Elisa en Montecristi es uno de los denunciantes sin ninguna prueba de que él vendiera las cartas ofreciendo que quienes fueran al consulado americano con el documento viajarán a Estados Unidos, y la campaña busca hacerle daño a su imagen y al evento que se celebró el domingo 30 de julio en la avenida Grand Concourse de El Bronx.

“Quieren dañar la reputación de la parada”, añadió el activista.

En la reunión hablaron algunos de los directivos, entre ellos, Edderkys González, secretaria ejecutiva de la parada quien mostró copias diciendo que el evento solo emitió unas 230 misivas y no 500 o más, como se dijera en los medios de comunicación y las redes sociales. Ella dijo que en Montecristi, nadie había hecho esa denuncia porque recibieron sus cartas sin cobrarles un centavo en dólares ni en pesos dominicanos por vía de sus organizadores que fueron la vicealcaldesa Elizabeth Tejada y la profesora de folclor, Miledys López.

Aclaró que tampoco se les cobró a los periodistas a los que siempre la parada se ha dado cartas para la embajada y de invitación. Señaló que las alcaldías de Montecristi, Villa Vásquez, Manzanillo, Cana Chapetón, Guayubin, Castañuelas, Santa María y Las Matas de Santa Cruz, no participaron porque no tienen recursos.

Indicó que a las alcaldías de Villa Elisa y Palo Verde en Montecristi les enviaron 35 cartas de invitaciones y a los árbitros 10, al consorcio de bancas NTZ, 10 y Hatillo Palma, 27 y las individuales fueron 230. “Todos saben que la parada les da cartas de invitación a periodistas para que participen en el evento nuestro y a nadie se le cobró ni 10 centavos”, explicó Febles. “Aquí nunca se ha hecho eso”, precisó Febles. “Si ustedes lo hicieron como protagonistas tienen que responder como protagonistas, ustedes, no la parada ni el equipo de la parada ni Felipe Febles”, emplazó.

“Yo soy un hombre y como me enseñaron nuestros padres, aquí se hacen las cosas bien y como debe ser”, sostuvo. Acusó a algunos periodistas, especialmente a los del programa El Zol de la Mañana, de revisarse y que antes de hablar sin conocer la historia, deben asesorarse de cómo son las cosas.

