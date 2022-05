Fernando Tatis Jr. podría comenzar a hacer swing muy pronto

El campocorto dominicano de los Padres, Fernando Tatis Jr., se sometió a unas pruebas en su lesionada muñeca izquierda el lunes.

Si los resultados son positivos, se espera que Tatis comience a hacer swings de inmediato.

“Esté el hueso lo suficientemente recuperado como para agarrar un bate o no, sé que no ve la hora de poder hacerlo. Nosotros igual”, dijo el manager de los Padres, Bob Melvin. “Pero no hemos recibido esas noticias aún”.

Tatis se sometió a una cirugía en la muñeca el 16 de marzo y será elegible para salir de la lista de lesionados a principios de junio. Los Padres sostienen que no tendrán un panorama claro sobre su regreso hasta que el jugador empiece a hacer swings.

