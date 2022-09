fogarate DE HOY: nuestro mangú

En los diarios nunca he visto un título de primera plana con la palabra “mangú”. En las truculentas “corrientes de opinión” no he visto el mangú categorizado entre los grandes temas de atención. Cuando se menciona a cualquier gran líder nunca se dice si le gusta el mangú. Que yo sepa, nunca se ha integrado una comisión especial para establecer las peculiares características del mangú. Ni un solo intelectual ha elevado las virtudes del mangú, aunque todos comen mangú. Los candidatos no prometen mangú. No hay una calle que se llame mangú. Y todo ello – ¡Oh, injusticia! – a pesar de que nuestro orgullo nacional tiene el sello inconfundible del mangú.