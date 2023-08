¿ Francisca volverá a la televisión después de dar a luz? La conductora reveló sus planes

NUEVA YORK

La presentadora de televisión dominicana Francisca expresó que se siente muy contenta por lo que está viviendo junto a sus seres queridos, debido a que el bebé que está en camino es más que deseado y la familia ha tomado de la mejor manera la noticia.

Francesco Zampogna, esposo de la dominicana, rompió en llanto tras conocer que su pareja sentimental lo convertirá en padre por segunda vez. El anuncio ella se lo dio en una oportunidad que salieron a comer y él le ofreció vino, tras ella conocer que está embarazada le dijo que no podría y ambos no aguantaron la emoción.

A su vez, genera mucha incertidumbre conocer si verdaderamente volverá a trabajar en televisión luego de tener a su bebé en sus brazos. Por ello, People en Español aprovechó la ocasión para conocer lo que sucederá con su futuro profesional.

“La idea es regresar a mi trabajo (después de la licencia de maternidad). Ya Gennaro está un poco más grande, me imagino que irá a la escuela. Voy a necesitar ayuda en la mañana mientras estoy en el show y en las tarde ya trato de pasar tiempo de calidad con mi hijo. Trato de que Gennaro sea muy activo”, empezó diciendo.

“Siempre que llego está tomando la siesta y se levanta como a las tres de la tarde. Cuando él se levanta, lo primero que dice es mamá. Le doy una merienda y nos vamos al parque. Lo tengo en clases de gimnasia, va dos veces a la semana. Lo tengo el miércoles en una liga de fútbol para bebés de su edad. Siempre estamos dibujando. Soy el tipo de mamá que se ensucia la cara con su hijo, que deja que le pegue stickers donde quiera“, agregó.

La madre de Gennaro explicó que siempre se pone a la altura de su pequeño para poder disfrutar mejor de los momentos especiales junto a él.

“Soy una mamá que juega, que me vuelvo de la edad de mi hijo. Eso me quita la culpa de que lo acuesto a dormir, me voy en la madrugada y luego lo veo en la tarde. Cada día comemos los tres en familia y oramos. Te mueres si ves a Gennaro tratando de decir la oración. Luego salimos los tres a caminar alrededor de la casa”, expresó la dominicana.

