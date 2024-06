Frontier Airlines lanza servicio a Puerto Rico desde Santiago, Rep.Dom

SANTIAGO- RD – 14 de junio de 2024 –

La aerolínea de tarifas Ultra Bajas Frontier Airlines (NASDAQ: ULCC) lanzó hoy un servicio sin escalas entre el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI) y el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, Puerto Rico (SJU). El servicio, ofrecido tres veces por semana, subraya el compromiso de la aerolínea de ampliar las opciones de viajes aéreos asequibles y convenientes en todo el Caribe.

«Con el lanzamiento de este servicio, Frontier se enorgullece de afirmar su compromiso como socio valioso en la industria del turismo vital para la República Dominicana», dijo Josh Flyr, vicepresidente de diseño de redes y operaciones de Frontier Airlines.

«Estamos orgullosos de ofrecer nuestras ‘Bajas Tarifas, Hechas Correctamente’ en STI, haciendo más asequible y conveniente para los turistas visitar esta hermosa isla paradisíaca y para los dominicanos viajar a Puerto Rico y más allá.»

Servicio desde el Aeropuerto Internacional del Cibao (STI):

SERVICIO A: SERVICIO COMIENZA: FRECUENCIA: San Juan (SJU) 14 de junio de 2024 3x/semana

La frecuencia y los horarios están sujetos a cambios. Consulte www.flyfrontier.com para obtener más información.

Frontier Airlines ha introducido recientemente cambios radicales en su oferta de productos y servicios al cliente, dando paso a «La Nueva Frontera» de la aerolínea. Subrayando su compromiso de ofrecer un valor excepcional y una experiencia de viaje superior,

«La Nueva Frontera» proporciona más transparencia a través de precios por adelantado y opciones para satisfacer las diferentes necesidades y presupuestos de los clientes. La aerolínea más ecológica de EE.UU. está mejorando lo que los clientes pueden esperar y ofreciéndoles el mejor precio para sus necesidades de viaje.

Frontier ofrece ahora UpFront Plus, una nueva opción de asientos mejorados con más espacio para las piernas y los codos en las dos primeras filas del avión. Los clientes de UpFront Plus disfrutarán de un asiento de ventanilla o pasillo con espacio extra para las piernas y un asiento central vacío garantizado. Los asientos UpFront Plus están disponibles en los vuelos con salida a partir del 10 de abril de 2024.

El programa de viajero frecuente de la aerolínea, FRONTIER Miles, permite a los consumidores «Conseguirlo Todo Por Menos«. Los clientes acumulan millas rápidamente y son recompensados por cada dólar gastado en productos Frontier.

Las millas se acumulan en función del dinero gastado con un multiplicador estándar 10X: 1 $ = 10 millas. Los multiplicadores de millas aumentan en cada nivel de élite hasta 20X. El estatus de élite permite a los socios disfrutar de ventajas como embarque prioritario, selección gratuita de

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...