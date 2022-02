Gaby Spanic hace fuertes declaraciones sobre su vida sexual

Gaby Spanic tuvo un momento en ‘La Casa de los Famosos’ en el que se sinceró por completo y habló con sus compañeros de su vida sexual, asegurando que tenía mucho tiempo en el que no había tenido un encuentro íntimo.

La actriz se encontraba hablando con Manelyk, Verónica Montes y Cristina Eustace cuando reveló que han pasado más de dos años desde que tuvo su última relación sexual y hasta bromeó al respecto.

“Llevo dos años o más, ni me acuerdo. Ya soy virgen de nuevo”, aseguró la villana de telenovelas que hoy en día se encuentra triunfando en este nuevo reality show.

A pesar de esta declaración, la actriz venezolana confesó que tampoco le ha hecho falta tener intimidad durante estos años.

“No soy así. Ya creo que soy frígida. No me muero ni me hace falta”, dijo frente a sus compañeras, aunque eso sí, reveló que a ella le parecer muy atractivos los hombres altos, que tengan una espalda ancha y que la puedan cargar.

