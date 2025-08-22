Gigantes del Cibao dejan en libertad a 14 jugadores y se enfocan en el Sorteo de Novatos

San Francisco de Macorís, RD – 22 de agosto de 2025.

Los Gigantes del Cibao realizaron este viernes un amplio movimiento en su plantilla al dejar en libertad a 14 jugadores, en busca de abrir espacio en su roster con miras al próximo Sorteo de Novatos, pautado para el miércoles 10 de septiembre de este año.

Entre los jugadores que no continuarán con la organización cibaeña figuran Roldani Baldwin, Alex de Jesús, Gleider Figuereo, Viandel Peña y Ángel de Jesús, todos jóvenes talentos que vieron acción en diferentes etapas con el equipo.

La lista también incluye a Rafael González, Jorge Juan, Abel Mercedes, Emmanuel Terrero, Ernesto Mercedes, Carlos Reyes y Kervin Pichardo. Finalmente, fueron dejados en libertad dos veteranos de la liga, Richard Ureña y el lanzador Raynel Espinal, ambos con experiencia probada en el béisbol profesional.

El presidente de operaciones de los Gigantes, Alfredo Acebal, valoró el esfuerzo y la entrega de cada uno de los jugadores que concluyen su ciclo con la franquicia.

“Estamos muy agradecidos por la dedicación de estos muchachos. Les deseamos lo mejor en su futuro, ya sea dentro de la Liga Dominicana o en cualquier otro escenario internacional”, expresó.

Con esta decisión, los jugadores quedan en plena libertad de firmar con cualquier otra organización de la LIDOM, así como de integrarse a ligas extranjeras.

Los Gigantes del Cibao, actuales protagonistas de la pelota invernal, centran ahora su atención en el próximo Sorteo de Novatos, donde esperan fortalecer su estructura de cara a la temporada 2025-2026.

