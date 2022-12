Gigantes posponen lanzamiento de Correa por preocupación médica

Los Gigantes de San Francisco pospusieron una conferencia de prensa el martes para presentar a Carlos Correa luego de que surgiera un problema médico durante el examen físico del campocorto All-Star, según dos personas con conocimiento directo de la situación.

Las personas hablaron con The Associated Press bajo condición de anonimato el martes porque los Gigantes no han anunciado públicamente ningún detalle sobre el acuerdo de 13 años y $350 millones de Correa, ni siquiera que la disponibilidad del martes era para presentar al preciado agente libre.

Una persona confirmó que la conferencia del martes para dar la bienvenida a Correa se suspendió porque las partes estaban esperando los resultados de las pruebas. Una segunda persona dijo que se detectó un problema médico durante el examen físico de Correa.

Correa y los Gigantes acordaron el 13 de diciembre el trato masivo, sujeto a un examen físico exitoso, según una de las personas. Correa ha sido colocado en la lista de lesionados siete veces durante su carrera de ocho años.

La disponibilidad de los medios se había programado para las 11 a. m. PST en Oracle Park, pero se canceló unas tres horas antes de que se llevara a cabo. Los Giants no dieron una explicación de por qué.

No estaba claro si las partes habían discutido la renegociación del acuerdo de Correa.

