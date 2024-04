GLOBAL SUMMIT OF WOMEN 2024, LA CUMBRE MUNDIAL DE MUJERES LÍDERES QUE SE DESARROLLARÁ EN MADRID  

Madrid,16 de abril- Del 9 al 11 de mayo,

Madrid será sede del 2024 Global Summit of Woman, un evento que reúne a casi 1.000 de las principales mujeres líderes en empresas y gobiernos de más de 63 economías de todo el mundo.

Este foro internacional, impulsado por el GlobeWomen Research & Education Institute para expandir el progreso económico de las mujeres, alcanzará en España su edición número 34 bajo el lema “Energizing economies of the future” (Impulsando las economías del futuro).

El programa de la Cumbre pondrá el foco en nuevas vías de participación de las mujeres en un nuevo mercado global, en el que el comercio electrónico se ha disparado y la tecnología domina todos los aspectos del fluctuante panorama económico debido a conflictos en curso, desafíos del cambio climático y alianzas geopolíticas.

La Patrona de la Cumbre es la Reina Letizia de España y cuenta con el apoyo de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

Al igual que en ediciones anteriores, contará con la participación de prestigiosos CEOS y figuras gubernamentales, entre las que destacan: Altagracia Gómez Sierra (Presidenta del Consejo, Grupo PEO – México), Mayra Jimenez (Ministra de la Mujer – República Dominicana), Cynthia Figueredo (Ministra de la Mujer – Paraguay), Patricia Espinosa Torres (Ex Subsecretaria de Trabajo – México), Marco Hernansanz, (Presidente de Salesforce Europa del Sur y MEA), Silvio Popovici (Director General de Pepsico Europa – Rumanía), S.E. Atifete Jahjaga (Ex Presidente de Kosovo), Vo Thi Anh Xuan (presidente en funciones – Vietnam), Irene Natividad (presidenta de Global Summit of Woman), entre otras

.En esta cumbre de tres días se realizarán foros y ponencias que pondrán el foco en las tendencias que afectan a la economía mundial, entre los cuales se distinguen: La ética de la IA, Estrategias financieras y planificación de inversiones para mujeres, Foro de Directivos Masculinos: Promover el bienestar en tiempos de transformación e incertidumbre.

