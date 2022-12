Gobierno da primer picazo para la construcción de caminos interparcelarios en Barahona

El Gobierno, a través de la Unidad Técnica de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA), dio hoy el primer picazo para la construcción de más de 52 kilómetros de caminos imparcelarios de las diferentes comunidades del lote 6 del municipio Paraíso en esta provincia.

Las comunidades que se beneficiarán con estas intervenciones que se realizan a través de UTEPDA y la constructora FIXSA son: Camino Leonardo-Rancho Antonio, Leonardo Riesito, Leonardo – Dominica, Café Mujeres – Charco Blanco, San Rafael- Agüita Blanca, Camino Barrio Nuevo – Mataca. Barrio Nuevo – La Ojeada y Barrio Nuevo – La Caona.

El director ejecutivo de UTEPA, Eliferbo Herasme, manifestó que la construcción de estos caminos mejorará el tránsito de 11 comunidades, las cuales abren sus puertas a los diferentes mercados, tanto nacionales como internacionales.

«Ya no habrá pérdida de producción, no habrá lamentos por las vías de comunicación, lo que habrá es desarrollo en estas comunidades; esto es gracias al mejor Presidente, Luis Abinader quien no se olvida de sus promesas con el pueblo dominicano y la masa pobre», dijo Eliferbo.

De su lado, los moradores mostraron su agradecimiento al Presidente Abinader y al director Herasme por tomarlos en cuenta después de ser olvidados por tanto tiempo.

En la actividad estuvieron presentes el alcalde del municipio de Paraíso, Francisco Acosta; el alcalde de Ciénaga, José Ignacio Monta: el alcalde de Enriquillo, Heriberto Méndez, y los ingenieros de la constructora FIXSA, Eduardo Mejía y Stanley Zorrilla, entre otras personalidades.

