Gobierno inaugura helipuerto en Ciudad Sanitaria para fortalecer atención de emergencias médicas

Santo Domingo Norte. RD

El gobierno puso en operación este viernes el Helipuerto de la Ciudad Sanitaria Dra. Evangelina Rodríguez Perozo, una infraestructura que se convertirá en un punto estratégico para el traslado y atención inmediata de pacientes en situaciones críticas.

La ceremonia del acto estuvo encabezada por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, junto al director del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, así como autoridades de salud, municipales y militares.

Durante sus palabras, Paliza resaltó la trascendencia del proyecto a partir de una experiencia personal, recordando que en el pasado su padre tuvo que ser trasladado desde Puerto Plata a la capital en vehículo por la falta de facilidades aéreas que pudieran garantizar mayor rapidez.

“En situaciones médicas, minutos y segundos pueden significar la vida. Este helipuerto es una obra brillante, que fortalece la Red Nacional de Helipuertos y representa un gran paso en favor de salvar vidas”, expresó el funcionario.

Una inversión estratégica para la salud

El helipuerto, construido con fondos del Departamento Aeroportuario a un costo superior a 60 millones de pesos, servirá como punto de enlace aéreo para los hospitales que integran la Ciudad Sanitaria:

Entre los centros médicos, citó el Traumatológico Dr. Ney Arias Lora, el Hospital Pediátrico Dr. Hugo Mendoza, el Hospital Materno Reynaldo Almánzar y el Hospital General y de Especialidades Dr. Mario Tolentino Dipp.

De acuerdo con el director del DA, Víctor Pichardo, destacó que la obra no solo facilitará el traslado ágil de pacientes y órganos para trasplantes, sino que también representa una garantía de seguridad para ciudadanos y turistas.

“No basta con que un hospital tenga la mejor tecnología y personal médico. Es imprescindible poder acceder a sus servicios en el menor tiempo posible. Ese es el valor de este helipuerto”, señaló Pichardo.

Parte de la Red Nacional de Helipuertos

El proyecto forma parte de la Red Nacional de Helipuertos (RNH), una iniciativa que contempla la construcción de 25 estaciones en puntos estratégicos del país.

Actualmente ya funcionan los de Santo Domingo, Barahona y Monte Plata, y se espera que pronto entren en operación los de La Vega, Cayo Levantado, San José de las Matas e Higüey.

Detalles técnicos de la obra

El helipuerto ocupa un área total de 1,100 metros cuadrados, con una superficie operativa de 636 metros cuadrados, diseñada para el aterrizaje y despegue de aeroambulancias y aeronaves militares o civiles.

La instalación cuenta con sistemas modernos de balizamiento e iluminación, manga de viento iluminada y señalización adecuada, lo que permite operaciones seguras las 24 horas del día.

Además, dispone de un edificio terminal con facilidades para el personal operativo, así como una rampa, elevador y escalera para garantizar un acceso rápido de pacientes y equipos médicos.

Autoridades presentes

En la inauguración participaron, además, el ministro de Salud Pública, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), el director del Servicio Nacional de Salud (SNS), la alcaldesa de Santo Domingo Norte, Betty Gerónimo, y altos mandos militares, quienes destacaron la importancia del helipuerto en la respuesta ante emergencias médicas.

Con esta obra, el Gobierno busca consolidar la Ciudad Sanitaria como el complejo hospitalario más moderno del país, preparado no solo con equipos de última generación, sino también con accesos rápidos que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.

