Gobierno resalta importancia de reunir data hidrometereológica para enfrentar fenómenos naturales en el país

Diversos organismos gubernamentales, con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), celebraron el primer taller “Generación de datos hidrometeorológicos y escenarios de cambio climático RD”, un encuentro para analizar de manera preliminar el estado del país en términos de creación y acceso a data meteoclimática, para enfrentar los efectos del cambio climático.

Durante la jornada, los participantes manifestaron la necesidad de que República Dominicana cuente con un sistema de información que permita adelantarse a eventos atmosféricos, al tiempo de ofrecer soluciones para regular esa situación.

El encuentro estuvo encabezado por el Ministerio de la Presidencia (MINPRE), Medio Ambiente y Recursos Naturales (MMRN), Economía, Planificación y Desarrollo (MEPyD), el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), la Oficina Nacional de Meteorología (ONAMET) y el Consejo Nacional para el Cambio Climático y Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL).

El vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático, Max Puig, explicó que el país se encuentra ante una necesidad transversal, que además exigirá modelos más dinámicos, ya que los fenómenos asociados al cambio climático provocan y provocarán situaciones cada vez más imprevistas.

«Expresamos nuestra seguridad de que este programa se constituirá en un punto de apoyo fundamental para catapultar las capacidades de recolección, sistematización y aprovechamiento de la data hidrometereológica de nuestro país», indicó.

Por su parte, la directora de ONAMET, Gloria Ceballos, manifestó que reforzar la red de estaciones climáticas es fundamental, ya que República Dominicana tiene tantos microclimas que estas herramientas siempre hacen falta para dar respuesta al cambio climático. Por ello se debe trabajar de manera coordinada, aunando esfuerzos para enfrentar los efectos del cambio climático, ya que es una realidad.

Asimismo, el director ejecutivo del INDHRI, Olmedo Caba Romano, indicó que con ese proyecto el Gobierno procura contar con servicios climatológicos de calidad que permitan trabajar una planificación hídrica, donde se integren aspectos sobre cambio climático sustentados en una data hidroclimática robusta y confiable, disponible de manera oportuna. Así se garantizaría el suministro de agua a la sociedad en épocas vulnerables.

En tanto que Katharina Falkner Olmedo, representante del BID, indicó que para ese organismo es de gran satisfacción acompañar esta jornada como parte del apoyo que ofrecen hacia la consolidación de los servicios climáticos en República Dominicana, los cuales van a facilitar la gestión de riesgos de desastres y fortalecer la resiliencia a los efectos del cambio climático.

Mientras, el viceministro de Monitoreo y Coordinación Gubernamental del MINPRE, José Ramón Holguín, declaró que las acciones preventivas que pueda tomar el país ante los fenómenos naturales, son posibles de ejecutar a partir de la recolección de datos y la unión de los organismos gubernamentales responsables de dichos procesos.

«Lo importante es lo que va a ocurrir mañana si no hacemos hoy lo que estamos llamados a hacer; ahora son ideas que luego se convierten en acciones, pero solo lo podemos hacer con información, no hay manera de hacerlo si no es con datos y eso solo se consigue trabajando juntos», expresó Holguín durante su participación en el referido taller.

El funcionario agradeció la participación de las entidades reunidas en el taller, así como la colaboración del BID en un tema tan relevante como el cambio climático: «Desde el Ministerio de la Presidencia estimulamos el trabajo compartido y por eso estamos aquí promoviendo esta iniciativa. Verlos sentados aquí hoy, abordando este tema, es una muy buena noticia para este país», dijo.

Entre tanto, la viceministra del Ministerio de Medio Ambiente, Milagros De Camps, precisó que los servicios hidrometeorológicos que utilizan datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos ayudan a proporcionar productos de información en tiempo real en materia de alerta temprana.

«Estos datos, que deben ser emitidos por fuentes oficiales, nos ayudan a planificar mejor y a tener sistemas de alerta temprana más eficientes. La mejora de los pronósticos meteorológicos y los sistemas de alerta temprana, además de salvar vidas, incrementan la productividad, al reducir la pérdida de activos, así como los ahorros adicionales», dijo.

El análisis preliminar fue elaborado por la empresa Guakía Ambiente, la cual brinda asistencia técnica al proyecto. El diagnóstico estaría listo en el primer trimestre del 2023.

