Gobierno venezolano emite «alerta de viaje» para sus ciudadanos que vayan o hagan tránsito en EEUU

Venezuela emitió este lunes una «alerta de viaje» a sus ciudadanos que se desplacen o hagan tránsito por EE.UU. «sobre los riegos y condiciones» que, asegura, «podrían enfrentar en ese país», tras la reciente deportación de migrantes a El Salvador, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros invocada por el presidente estadounidense, Donald Trump.

«En los últimos meses, se ha observado un aumento en las medidas arbitrarias de control migratorio y en las políticas de hostigamiento contra venezolanos y venezolanas», señaló en un comunicado el Ministerio de Relaciones Exteriores.

En la nota, difundida en Telegram por el titular de Exteriores de Caracas, Yván Gil, se recomienda igualmente a quienes «residen o transitan» por territorio estadounidense «extremar precauciones», al señalar un «incremento de incidentes violentos» y «la implementación de normativas que restringen derechos fundamentales».

Según la comunicación, «se han documentado casos de detenciones arbitrarias, deportaciones sin causa, confiscación de bienes y documentos, así como tratos discriminatorios y vejatorios por parte de las autoridades estadounidenses», lo que incluye, agrega, «encarcelamientos sin debido proceso y secuestro en cárceles de terceros países».

En ese contexto, la Administración de Nicolás Maduro hace «un llamado a la comunidad internacional a estar atenta ante estas prácticas que atentan contra la dignidad humana y los principios del derecho internacional».

Horas antes, el jefe negociador de Maduro, Jorge Rodríguez, anunció que el chavismo pediría al líder chavista, quien juró en enero pasado para un tercer mandato tras su cuestionada reelección en julio de 2024, que «emita una solicitud para que ningún venezolano» viaje a Estados Unidos, al considerar que no es un país seguro.

El también presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) dijo que el traslado de más de 200 migrantes desde Estados Unidos a El Salvador, el domingo, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, fue un «vulgar secuestro» y denunció que esta «Ninguno de los venezolanos llevados a El Salvador ha cometido absolutamente ningún delito en El Salvador, ¿por qué están allá? Tampoco han cometido delito, o al menos no se le ha demostrado delito, en los Estados Unidos de América, porque se les ha negado el derecho al debido proceso», afirmó, al tiempo que anunció que no descansarán hasta rescatar a los que consideró como «secuestrados».

Este domingo, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, anunció que, bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, se ha enviado a más de 250 personas acusadas de pertenecer a la organización criminal transnacional a El Salvador, que el presidente de ese país, Nayib Bukele, se ha ofrecido a encarcelar.

Con esa decisión de Washington, todos los venezolanos mayores de 14 años que supuestamente pertenezcan al Tren de Aragua -organización nacida en una cárcel del país suramericano y designada terrorista por la Casa Blanca-, se encuentren en EE.UU. y no estén naturalizados o sean residentes permanentes legales, están sujetos a ser detenidos, retenidos y expulsados.

operación se llevó a cabo sin garantizar sus derechos humanos ni el debido proceso.

