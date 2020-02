Gonzalo Castillo llama a población a acudir a votar el 15 de marzo

El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gonzalo Castillo, llamó a la población para que contribuya con el fortalecimiento de la democracia y acuda a votar con determinación el 15 de marzo y, a la vez, pidió a todos los dominicanos que “no se dejen confundir por la oposición que apuesta al caos y no quiere elecciones para que no le cuenten los votos”.

Sostuvo que respetar la Constitución significa que el pueblo dominicano pueda elegir libremente a sus representantes municipales en los próximos comicios y “que voten con más decisión, más alegría y con más esperanza por los candidatos a alcaldes, a directores distritales, regidores y vocales”.

Precisó que “la oposición no quiere elecciones el 15 de marzo porque no quiere que le cuenten los votos. La democracia significa que hay que dejar que el pueblo vote libremente y elija a sus autoridades. No quiero que se dejen confundir, vamos a luchar y a votar el próximo 15 de marzo”.