Gran slam de Laureano guía a los Padres en apretado triunfo sobre los Marineros

Ramón Laureano se vistió de héroe la noche del martes al disparar un grand slam en la primera entrada, batazo que marcó la diferencia en la victoria de los Padres de San Diego 7-6 sobre los Marineros de Seattle, en un duelo cargado de emociones de principio a fin.

Laureano, quien llegó recientemente desde los Orioles de Baltimore en la fecha límite de cambios, no tardó en demostrar su valía con el uniforme de San Diego.

Con las bases llenas, castigó una recta alta del abridor de Seattle y envió la pelota por encima de la barda del jardín izquierdo, desatando la euforia de los fanáticos en Petco Park.

El cuadrangular con las bases llenas le dio a los Padres una temprana ventaja de 4-0, la cual resultó crucial para contener la reacción de los Marineros, que se acercaron peligrosamente en la recta final del encuentro.

Seattle descontó con una ofensiva constante en los innings intermedios, incluyendo un jonrón solitario de uno de sus cañoneros estelares. Sin embargo, los brazos del bullpen de San Diego lograron preservar la mínima diferencia en un cierre dramático.

Con el triunfo, los Padres continúan aferrados a la lucha por un puesto en la postemporada, mientras que Laureano se perfila como una pieza clave en la alineación, aportando poder oportuno y energía en el terreno.

“Solo traté de mantenerme agresivo con el lanzamiento y darle a mi equipo una ventaja rápida”, declaró Laureano tras el encuentro, destacando la confianza que ha recibido de sus nuevos compañeros.

Los Padres y Marineros volverán a enfrentarse este miércoles en el segundo partido de la serie.

