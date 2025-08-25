Grand slam de Junior Caminero impulsa a los Rays a la victoria 7-2 sobre los Cardenales

Junior Caminero conectó su segundo grand slam de su carrera para impulsar a los Rays de Tampa Bay a una victoria por 7-2 sobre los Cardenales de San Luis el domingo después de una demora de 4 horas y 25 minutos por lluvia que vació a la mayoría de la multitud anunciada de 8,809 personas en el George M. Steinbrenner Field.

Los Rays (63-67) ganaron dos de los tres juegos de la serie y tienen marca de 5-5 en sus últimos 10. Los Cardinals (64-67) terminaron una gira de 3-3 a Miami y Tampa.

El abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore, quien fuera prospecto de los Rays, dio bases por bolas a Josh Lowe y Carson Williams para abrir la quinta entrada. Tras conseguir un out, Liberatore le dio otra base por bolas a Chandler Simpson, que llenó las bases y puso fin a su salida.

Matt Svanson entró y permitió el slam de 381 pies de Caminero al jardín derecho en su primer lanzamiento.

El jonrón fue el 37.º de Caminero en el año, superando a Alex Rodríguez con la mayor cantidad en una temporada para un jugador de la Liga Americana de 21 años o menos. Simpson añadió un triple de dos carreras en la sexta entrada para ampliar la ventaja a 7-0 y continuar con su sólida temporada de novato.

2 Visitas totales 2 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...