Grand slam de Junior Caminero impulsa a los Rays a la victoria 7-2 sobre los Cardenales

25 de agosto de 2025

HOUSTON, TX - MAY 31: Junior Caminero #13 of the Tampa Bay Rays celebrates with teammates in the dugout during the game between the Tampa Bay Rays and the Houston Astros at Daikin Park on Saturday, May 31, 2025 in Houston, Texas. (Photo by Kairi Mano/MLB Photos via Getty Images)

Junior Caminero conectó su segundo grand slam de su carrera para impulsar a los Rays de Tampa Bay a una victoria por 7-2 sobre los Cardenales de San Luis el domingo después de una demora de 4 horas y 25 minutos por lluvia que vació a la mayoría de la multitud anunciada de 8,809 personas en el George M. Steinbrenner Field.

Los Rays (63-67) ganaron dos de los tres juegos de la serie y tienen marca de 5-5 en sus últimos 10. Los Cardinals (64-67) terminaron una gira de 3-3 a Miami y Tampa.

El abridor de los Cardenales, Matthew Liberatore, quien fuera prospecto de los Rays, dio bases por bolas a Josh Lowe y Carson Williams para abrir la quinta entrada. Tras conseguir un out, Liberatore le dio otra base por bolas a Chandler Simpson, que llenó las bases y puso fin a su salida.

Matt Svanson entró y permitió el slam de 381 pies de Caminero al jardín derecho en su primer lanzamiento.

El jonrón fue el 37.º de Caminero en el año, superando a Alex Rodríguez con la mayor cantidad en una temporada para un jugador de la Liga Americana de 21 años o menos. Simpson añadió un triple de dos carreras en la sexta entrada para ampliar la ventaja a 7-0 y continuar con su sólida temporada de novato.

 

