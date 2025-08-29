Guardianes de Cleveland dan de baja a Carlos Santana

CLEVELAND.–

La tercera etapa del veterano toletero dominicano Carlos Santana con los Guardianes de Cleveland llegó oficialmente a su fin este miércoles, luego de que la organización anunciara su liberación.

Santana, de 38 años, había regresado a Cleveland a principios de la temporada con la intención de aportar su experiencia y poder ofensivo a una alineación joven en desarrollo. Sin embargo, los resultados en el terreno no respondieron a las expectativas del club, que decidió darles paso a nuevos talentos.

Con más de una década de trayectoria en las Grandes Ligas, Santana es recordado como una de las figuras más consistentes en la historia reciente de la franquicia, especialmente durante su primera estadía, cuando se consolidó como uno de los bateadores más productivos y de mejor disciplina en el plato.

El movimiento marca el final de una relación que abarcó tres etapas diferentes entre el jugador y la organización, con la que debutó en 2010. A lo largo de su carrera con los Guardianes, Santana conectó más de 200 cuadrangulares y se convirtió en referente de liderazgo dentro del clubhouse.

Aunque su salida genera nostalgia entre la afición, se espera que el dominicano explore nuevas oportunidades en la liga, ya que su experiencia y versatilidad aún resultan valiosas para equipos que busquen profundidad en su roster.

