Guillermo Gómez dice su hijo Jochi trajo a Mike Pompeo porque lo querían acusar de terrorismo

El periodista Guillermo Gómez reveló que su hijo Jochi Gómez, detenido ayer por las autoridades, trajo al país el exsecretario de Estado de Estados Unidos Mike Pompeo, porque lo querían acusar de terrorismo y sabotaje con los semáforos.

Gómez, productor del espacio televisivo Aeromundo ,que se transmite por Color Vision afirmó que defenderá a su hijo y dijo que su apresamiento se había dispuesto desde el pasado viernes, aunque fue ayer que se ejecutó.

Se definió como un padre responsable que defenderá a su hijo, “pero. no importa, si mi hijo Jochi ha violado la ley, ha violado algo, tiene que responder, ante la justicia y defenderse. Pero quiero agregar lo siguiente pueblo dominicano, tienen que darse cuenta que aquí hay unos celos en una comunidad de inteligencia.

El hecho de que Jochi se presentara y que trajera al país al exdirector central de inteligencia y exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, fue producto de su viaje a Washington, porque lo querían acusar de terrorismo y lo querían acusar de sabotaje con los semáforos”, expresó al ser entrevistado, vía telefónica, en el programa Hoy Mismo.

Agregó que eso no lo pusieron en el expediente, porque hay pruebas que demuestran Acusa al director del DNI

Dijo que tiene informes de lo que han hecho Luis Soto, actual director del DNI con Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público.

Aunque defenderá a su hijo, sostuvo que no apoya ilegalidades, “ni siquiera de mis hijos”.

“Soy un papá responsable. Como ustedes saben he dicho aquí y estoy en mi oficina, este es mi gobierno, este es mi presidente, este es mi partido, pero no para apoyar vagabundería de nadie, pero tampoco se la voy a tolero a funcionarios que se creen dueño hoy de la inteligencia, cuando la comunidad de inteligencia me ha pasado, oficiales de esa misma comunidad, todos los detalles de lo que ha hecho Luis Soto, el actual director del DNI. con Yeni Berenice…”

“Esto que acaba de ocurrir con mi hijo Jochi, cuatro años y un mes después de llegar al poder el presidente Luis Abinader, yo voy a explicar cuáles son las verdaderas razones y las que se ocultan.

Desde cuándo ha venido la confrontación por el tema de seguridad nacional de alta tecnología, por qué el Gobierno de Danilo Medina Sánchez le dio un contrato de seguridad, para qué?

Sostuvo que su hijo no se inventó ese contrato, sino que fue para la seguridad. “¿Para qué fue ese contrato de alta tecnología? Para proteger fronteras, perseguir narcotraficantes, contribuir con las fuerzas armadas, con la Policía Nacional. No fue que Jochi se lo inventó, no. Fue que él cogió y fabricó ese documento. A quien no le gustó que tuviera eso, hay que preguntárselo al director del DNI y yo a Luis Soto en el programa Aeromundo daré detalles de todo lo que ha hecho para meterlo preso”.

Dijo que también va a explicar a quién le ganó el contrato de los semáforos. «¿Cómo ocurrió y cómo se enteraron y porque lo persiguieron?», dijo.

