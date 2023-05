Guillermo Moreno, caso único

No ofende a sus adversarios. No dispara a matar con la palabra. Analiza con propiedad cada suceso que merece atención. No es figura adornada con atributos ficticios.

No es orador para grandes multitudes. Hasta ahora ha sido leal a sus ideas progresistas. Y, por si fuera poco, saca tiempo en la batalla para dejar amplios testimonios escritos de su tiempo, como los que acaba de editar:

“La Infame corrupción y su hermana desalmada, la impunidad” y “Danilo Medina o el caso del PLD”…..”. Definitivamente, Guillermo Moreno merece la mejor suerte en un sistema político que sólo se desenvuelve en la banalidad y la chismografía.