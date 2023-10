Haití prohíbe los vuelos chárter hacia Nicaragua

Puerto Principe

El gobierno de Haití ha prohibido todos los vuelos chárter a Nicaragua que los migrantes que huyen de la pobreza y la violencia habían estado usando frecuentemente en su afán por llegar a Estados Unidos, según un boletín emitido el lunes y al que The Associated Press tuvo acceso.

El boletín, del que The Miami Herald fue el primero en informar, no contenía una explicación sobre la decisión. Las autoridades de aviación civil de Haití no respondieron de inmediato a un mensaje en busca de comentarios.

La medida dejó varados y desconcertados a unos dos mil viajeros en el estacionamiento del principal aeropuerto internacional de la capital Puerto Príncipe, rodeados de equipaje y algunos de ellos con bebés en brazos.

«Tengo que buscar una vida mejor en otro lugar porque Haití no le ofrece nada a mi generación», dijo Jean-Marc Antoine, de 29 años. «Las opciones son sostener un arma e involucrarse con una pandilla, ser asesinado o salir del país».

Su hermano, quien se encuentra en Chile, le había prestado 4,000 dólares para el boleto de avión, y al igual que muchos de los pasajeros varados, se preguntaba si recuperaría su dinero.

