  Haitianos residentes en Puerto Rico se movilizan pidiendo la renuncia el primer ministro Ariel Henry   

La comunidad haitiana en Puerto Rico se movilizó frente a la hospedería para exigir la dimisión del funcionario. No obstante, se desconoce si Ariel Henry sería trasladado a otra hospedería o si pretende salir del país.

Decenas de nacionales haitianos residentes en San Juan, Puerto Rico, se manifestaron este viernes frente al hotel donde se encuentra hospedado el Primer Ministro de Haiti, Ariel Henry reclamando que renuncie del cargo.

En momentos en que un manto de hermetismo rodea la presencia en Puerto Rico del primer ministro de Haití, Ariel Henry, la comunidad haitiana en la isla reclama la renuncia del funcionario, a quien le atribuyen ser parte de la monumental crisis que afecta al país caribeño.

Reclama la renuncia del funcionario, de acuerdo con fuentes de El Nuevo Día, de Puerto Rico, Henry pernoctó en el hotel Courtyard de Marriott, en Isla Verde, desde su llegada el martes hasta este viernes, cuando tenía planificado salir de la propiedad hacia un destino que no ha sido precisado.

En principio, el funcionario solo tenía reservación para una noche, pero luego aumentó la cantidad, supo este diario.

Su salida del hotel coincide con la convocatoria de una manifestación en contra del funcionario a las afueras de la propiedad.

Actualmente, se desconoce si Henry sería trasladado a otra hospedería de la isla o si pretende salir de Puerto Rico. Fuentes de este diario describieron que sus movimientos están custodiados por un contingente de agentes de seguridad del gobierno federal.

Durante horas de la mañana, un grupo de haitianos que reside en Puerto Rico se movilizó frente al hotel. Con pancartas blancas en mano, que llevaban mensajes como “U.S. Stop Supporting” y “Ariel Henry = Gangs”, los manifestantes exigieron la dimisión del funcionario.

“El reclamo es que Ariel Henry se vaya del país porque es un incompetente, no puede hacer nada. El pueblo no puede respirar. Necesitamos que se vaya ya de Haití porque lo que ha hecho es apoyar a los grupos armados”, dijo uno de los portavoces, Fanfan Noel.

En declaraciones a El Nuevo Día, desde las afueras del complejo hotelero, Noel agregó que, a raíz de la situación que atraviesa su país, “el pueblo no puede salir a la calle, el pueblo no puede llevar su actividad normal (y) queremos que se vaya ya porque es un incompetente”.

Sobre el hecho de que el primer ministro esté en suelo boricua, donde se hospeda y se le brinda protección, Noel mencionó que “pensamos que también lo están apoyando al recibirlo aquí en el territorio. Como es territorio americano, Estados Unidos también lo está apoyando”.

“Es Estados Unidos quien le permite que esté aquí, sino debería estar (por) allá, en otro país o en la cárcel, definitivamente”, aseveró Noel, quien opinó que al primer ministro no le importa la situación que vive el país. “No va a denunciar porque es su actividad normal”, comentó a este medio.

“(Al primer ministro) no le importa nada de eso. No le importa que el pueblo no pueda comer, que el pueblo no puede salir a la calle. No le importa que todo el mundo está migrando para otro país. No le importa nada de eso (y) por eso es que no denuncia”, mencionó.

