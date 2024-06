Harper se someterá a exámenes tras dejar terreno cojeando

Una rara mala noche para los Filis podría haberse vuelto exponencialmente peor cuando Bryce Harper se agarró el tendón de la corva izquierda y salió cojeando del terreno en la última jugada de la derrota de la noche del jueves por 7-4 ante los Marlins.

Harper dijo que sintió algo en la parte inferior del tendón de la corva cuando estaba a mitad de camino hacia la primera base tras su roletazo al final del juego en el Citizens Bank Park. Se someterá a más pruebas la mañana del viernes.

“Simplemente sintió que su tendón se tensaba mientras corría”, dijo el mánager Rob Thomson. “No sabemos nada más que eso, así que tendremos que esperar hasta mañana para revisarlo”.

Ese también fue el caso de Kyle Schwarber, quien dejó el juego en la parte superior de la novena entrada por rigidez en la ingle izquierda.

“Simplemente sintió que su ingle se tensaba”, resumió Thomson. “Así que lo saqué de inmediato, tan pronto como supe de ello. Pero, nuevamente, no tengo más noticias sobre eso hasta mañana”.

Ni Harper ni Schwarber tuvieron mucho que agregar sobre sus respectivas lesiones.

“Sentí algo en la parte baja de la pierna”, comentó Harper, cuya lesión ocurrió la misma noche en que fue nombrado el primera base titular de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas. “Vamos a tomar una imagen mañana para ver cómo se ve. Ver cómo me siento mañana y seguir desde ahí”.

Añadió Schwarber: “Vamos a ver cómo me siento mañana. Personalmente, no creo que sea algo muy serio. Veremos cómo me siento mañana y tomaremos decisiones a partir de eso”.

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...