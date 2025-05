Hombre clama por ayuda a la primera dama, para ser intervenido de un tumor facial

Rafael Castro – 30 de abril de 2025, Santo Domingo

En una pequeña vivienda del populoso sector Los Mina Sur, en Santo Domingo, vive una historia de lucha, dolor y esperanza que ha permanecido oculta por años.

La protagoniza Luis Horario de Jesús Minier, un hombre de 69 años que desde el año 2016 arrastra una pesada cruz: un tumor facial que no solo ha desfigurado su rostro, sino que también ha limitado su vida en todos los sentidos.

Luis Horario, un ciudadano de escasos recursos, se ha visto obligado a apelar públicamente a la sensibilidad de la Primera Dama de la República, señora Raquel Arbaje, para poder acceder a una cirugía que necesita con urgencia en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (INCART).

“Yo no tengo dinero para pagar esos 17 mil pesos que ellos me están pidiendo para hacerme esas biopsias, por lo que estoy pidiendo una ayuda a la Primera Dama”, expresó con voz entrecortada.

Esos 17 mil pesos, necesarios para realizarle una biopsia diagnóstica, son actualmente una barrera infranqueable para quien no cuenta con empleo, pensión ni ningún tipo de asistencia estatal.

Desde hace más de nueve años, el tumor —diagnosticado por los médicos como un adenoma pleomórfico de parótida— ha ido creciendo en el cuadrante derecho de su cara.

Lo que comenzó como una pequeña bolita, ha evolucionado hasta convertirse en una masa que le genera fuertes dolores de cabeza, le impide dormir y le ha robado la tranquilidad.

Su situación económica es igual de precaria. Vive en la calle Antonio María Pineda número 34 de Los Mina Sur junto a un hermano Rafaelito Minier que, al igual que él, se mantiene a flote gracias a trabajos ocasionales. Ambos sobreviven en condiciones de extrema vulnerabilidad.

Luis Horario no pide lujos ni privilegios. Solo anhela una oportunidad para mejorar su salud y volver a vivir sin el tormento constante de este tumor. Su petición, más que una súplica, es un grito desesperado por ayuda en un sistema que muchas veces deja de lado a los más vulnerables.

En medio de su aflicción, mantiene viva la esperanza en Dios y en la voluntad solidaria de la Primera Dama.

“Estoy esperanzado de que recibiré, con el favor de Dios, la asistencia para poder solucionar este problema de salud”, concluye.

Hoy, Luis Horario no solo pide una cirugía. Pide dignidad. Pide ser visto. Pide no ser olvidado. Y con él, muchos otros dominicanos cuyos rostros y voces no aparecen en los titulares, pero que viven dramas igual de urgentes, esperan que su clamor también encuentre respuesta.

