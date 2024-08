  Hombre mata a balazos su tres hermanos y una sobrina en su New York

Un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en LJoseph DeLucia Jr. y su familia se habían reunido poco antes del mediodía del domingo en la casa de su madre en Syosset, a unas 30 millas (48 kilómetros) al este de Manhattan (NYC), apenas tres días después de enterrar a la matriarca.

En medio de la reunión, el sospechoso de 59 años le disparó mortalmente a cuatro parientes y luego a sí mismo, según la policía.ong Island, Nueva York, según la palicia otras víctimas fueron Joanne Kearns (69), residente de Tampa, Florida; Frank DeLucia (64) de Durham, Carolina del Norte; y Tina Hammond (64) y su hija Victoria Hammond (3 El presunto homicida suicida vivía en esa casa, cuya venta estaba planeada.

El domingo disparó 12 balas con una escopeta, matando a sus tres hermanos y a una sobrina, dejando “una de las escenas más horribles que he visto jamás”, dijo el comisionado de policía del condado de Nassau, Patrick J. Ryder, citado por The New York Times.0), ambas de East Patchogue, Long Island (NY).policía del condado N Luego caminó hacia el jardín delantero de la calle sin salida, gritó sobre lo que acababa de hacer y se disparó, según el capitán de la policía del condado Nassau, Stephen Fitzpatrick.

Su familia le había asegurado a DeLucia que lo mantendrían después de la muerte de su madre, pero le dijeron que tendría que mudarse a otro lugar, según las autoridades.

Utilizando las llamadas leyes de “bandera roja”, la policía local podría haber impedido que DeLucia obtuviera un arma de fuego si hubieran sabido que estaba lidiando con problemas de salud mental, dijo ayer el comisionado Ryder.

Pero aunque DeLucia Jr. parecía “triste y confundido” en los últimos días, no había señales obvias de advertencia de que se volvería violento, dijo a Associates Press Randy Marquis, un vecino que ha vivido frente a la casa de la familia durante aproximadamente una década.

DeLucia Jr. trabajaba como mecánico de automóviles y también era un acaparador, por lo que la casa estaba llena de herramientas y otros artículos de reparación, agregó Fitzpatrick.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

La semana pasada una niña de cuatro años fue apuñalada varias veces en su casa en Nueva Jersey y su tía fue detenida como sospechosa. Previamente una pareja que planeaba casarse murió en Staten Island (NYC) en un aparente homicidio suicidio en medio de una racha de tragedias familiares; y un joven de 26 años fue arrestado por haber matado a su gemela disparándole en una casa en Nueva Jersey.

