Huracán Erin amenaza con lluvias e intensas marejadas en costas dominicanas

Santo Domingo. –

El rugido del Atlántico comienza a hacerse sentir. El huracán Erin, el primero de la temporada ciclónica 2025, avanza con fuerza hacia aguas del Caribe y, aunque su centro no tocará directamente la República Dominicana, sus tentáculos de viento y lluvia ya se preparan para golpear con crudeza las zonas Noroeste, Norte y Sureste del país, según advirtió la directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos.

El fenómeno, que este viernes alcanzó la categoría 1, se desplaza con vientos sostenidos de más de 177 kilómetros por hora, y se prevé que, alimentado por las cálidas aguas del Caribe que superan los 30 grados centígrados, pueda intensificarse hasta categoría 3 durante el fin de semana, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC).

“Aunque el centro estará distante, a unos 400 kilómetros de nuestras costas, el campo nuboso cubrirá gran parte del litoral Atlántico, generando precipitaciones importantes y oleaje anormal y peligroso”, alertó Ceballos durante una rueda de prensa en el Centro de Operaciones de Emergencias (COE).

Las proyecciones no son alentadoras: entre 50 y 100 milímetros de lluvias, con máximos aislados de hasta 150 milímetros, lo que podría provocar inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra en las zonas más vulnerables.

Pero no solo la lluvia preocupa. El oleaje comenzará a tornarse violento en la costa Atlántica, con marejadas peligrosas y corrientes de resaca que representan una seria amenaza para las comunidades pesqueras, bañistas y embarcaciones de pequeño calado.

Para el domingo, el país sentirá con mayor intensidad los efectos del ciclón. El litoral Noroeste será escenario de aguaceros prolongados y ráfagas de viento, en un ambiente marcado por la incertidumbre de un sistema en constante fortalecimiento.

Con Erin, la temporada ciclónica se estrena mostrando los dientes: un recordatorio de que, en el Caribe, la naturaleza nunca duerme.

3 Visitas totales 3 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...