Huracán Erin no dejó daños importantes en Puerto Rico

San Juan, Puerto Rico. –

La gobernadora puertorriqueña, Jenniffer González, informó este domingo que el huracán Erin no causó daños significativos en la isla y explicó que los efectos se limitaron, en su mayoría, a la caída aislada de árboles y postes del tendido eléctrico.

González detalló en una rueda de prensa que las autoridades están atendiendo caída de árboles y de tendido eléctrico en muchos municipios, desde Aguadilla y Mayagüez, en el oeste; a Ponce, en el sur; Arecibo, en el norte; Ceiba en el este, y Orocovis en el área central montañosa, entre otros.

«Cosas como estas son las que vamos a ver en repetición por todo Puerto Rico porque son cosas propias de vientos y lluvias», subrayó la gobernadora, que llamó a la ciudadanía a ejercer precaución.

También algunas carreteras se han visto afectadas por la caída de vegetación y tendido eléctrico, pero el caso más grave fue el desbordamiento del río Blanco, en el este, que obligó al cierre de un tramo de la PR-31 y una salida de la PR-53.

Aunque los efectos de Erin están amainando, la primera ejecutiva de la isla insistió en que «las condiciones del tiempo siguen siendo no aptas», tanto en el mar como en los ríos, debido al oleaje y a las posibles crecidas, respectivamente.

El fuerte oleaje se está reduciendo, por lo que la Guardia Costera estableció este domingo la Condición Portuaria IV para todos los puertos marítimos de las Islas Vírgenes Estadounidenses y Puerto Rico, lo que implica que están abiertos a todo el tráfico marítimo entrante y saliente.

También está previsto que, de seguir todo igual, mañana, lunes, abran con normalidad las oficinas gubernamentales y las escuelas y universidades, salvo el Recinto de Río Piedras de la Universidad de Puerto Rico, donde las clases podrían retrasarse ya que se encuentra sin servicio eléctrico.

Los cortes de luz han sido de hecho el principal problema para muchos ciudadanos, aunque no se produjo un apagón general en toda la isla como ha ocurrido en otras ocasiones.

8 Visitas totales 8 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...