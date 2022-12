Iberia incrementará sus vuelos a Colombia y Perú

La aerolinea Española Iberia presentó sus perspectivas para el 2023, en donde busca fortalecer sus destinos actuales de Latinoamérica y Caribe a partir del próximo verano.

La línea aérea destacó su que tras haber recuperado sus vuelos a Río de JaDe acuerdo con lo planteado por la aerolínea en un encuentro con medios que tuvo lugar en Madrid, planean contar con aproximadamente 260 vuelos semanales entre España y Latinoamérica, cifra 5% superior a la prepandemia.

Resaltando un tercer servicio diario a Bogotá (BOG), Colombia, y la recuperación del segundo vuelo diario a Lima (LIM), Perú.

Iberia destaca haber recuperado el 95% de su capacidad durante el tercer trimestre del año en comparación con el mismo período de 2019, anuncia su vuelos a Colombia.

Iberia incrementará de 14 a 18 vuelos semanales, es decir, agregaría un tercer servicio diario cuatro veces por semana a partir del 2 de junio de 2023, lo que representa un crecimiento del 12% en las frecuencias en comparación a 2019. Serán operados en aeronaves Airbus A350-900 con capacidad para 348 pasajeros.

No obstante, la empresa no planea por el momento recuperar sus vuelos a Medellín/Rionegro (MDE), único destino de Latinoamérica y Caribe al que todavía no volvió.

De acuerdo con datos obtenidos a través de AENA Estadísticas, Bogotá es el principal destino intercontinental de España.

Entre enero y noviembre de 2022, se movilizaron 1.145.017 pasajeros, un crecimiento del 10,8% frente al mismo período de 2019.

Recientemente, Avianca anunció que pasará de 2 a 3 los vuelos diarios entre ambas capitales. Además, Air Europa y Plus Ultra operan 7 y 3 vuelos semanales respectivamente.

Vuelos a Perú

Iberia pasará asimismo, de operar 7 a 10 vuelos semanales entre Lima y Madrid a partir del 5 de junio de 2023, recuperando la totalidad de las frecuencias previas a la pandemia. Serán realizados en aeronaves Airbus A350-900.

Iberia no ha mencionado otros destinos de la región, aunque destaca la buena demanda hacia Argentina, República Dominicana y México, este último pasará a contar con tres vuelos diarios en 2023. La compañía también destaca que varios destinos del Caribe y Centroamérica alcanzaron los vuelos diarios.

