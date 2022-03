Iberia suspendió sus vuelos a Venezuela y mantiene operaciones hacia la isla Caribeña de Cuba

La redacción del Viajero

La compañía española Iberia, la principal de esa nación europea, acaba de anunciar la suspensión de algunos de sus vuelos a Latinoamérica al menos hasta finales de octubre.

Como generalidad en los meses de verano, la compañía aérea de bandera española refuerza las rutas con sus destinos de largo radio, pero esto puede considerarse una preocupante excepción.

Varios reportes de prensa, indican que Iberia no volará más entre finales de junio y finales de octubre entre Madrid y Caracas y debido a ellos ofrece alternativas a sus clientes de reembolsos o cambios de fechas de vuelos, entre otras opciones.

Esto sucede porque el gobierno venezolano de Nicolás Maduro sigue limitando las operaciones de Iberia y esta finalmente eliminó las mismas por varios meses

El presidente del Instituto Nacional de la Aeronáutica Civil (INAC), Juan Manuel Teixeira, había referido que habría al menos cinco vuelos a la semana desde España a Venezuela mediante Iberia, Plus Ultra y Air Europa, además de Conviasa, la compañía venezolana.

Pero luego a Iberia, apenas le dieron una conexión quincenal, evidentemente no gustó a la compañía y cerraron esta vía por los meses anteriormente reportados.

Aunque es un duro golpe para Iberia, lo es más para Venezuela, que está perdiendo conexiones con las limitaciones de la crisis sanitaria, autorizando poco a poco, a un grupo de naciones. Iberia ahora dirigió su mercado hacia Estados Unidos, de donde tiene más de 120 conexiones semanales.

Mientras, desde Venezuela, el directivo de la Asociación de Líneas Aéreas de Venezuela (ALAV), Humberto Figuera, señaló la necesidad de que este país abra su espacio para permitir una mayor conectividad, dado que el mundo ya está aprendiendo a vivir con el virus. Figuera ratificó que el riesgo de contagios al subirse a un avión es casi nulo.

Directivos venezolanos explicaron a su gobierno que son las compañías aéreas quienes deberían decidir cuáles son las conexiones que desean efectuar y no al revés, como está sucediendo allí. Precisan que el estado no debiera designar las veces en que realizará vuelos determinada aerolínea, como pasó con Iberia, que finalmente, se retiró por un tiempo.

Aunque es preocupante para el resto de las conexiones del continente, la compañía Iberia sí mantiene sus vuelos con Cuba para marzo.

Iberia lo haría en este mes de la siguiente forma. Desde el Aeropuerto Internacional José Martí (La Habana). Todos los martes, jueves y sábados desde Madrid. No son muchas conexiones, pero al menos los mantiene por el momento. También seguirán conectando Cuba con España, las aerolíneas españolas Air Europa, Worl2fly e Iberojet, además de Cubana de Aviación. Si quiere conocer toda la programación de vuelos desde Madrid a La Habana en marzo: pinche aquí.

