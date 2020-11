Por Ray Castro

Mientras el gobierno dominicano anuncia el relanzamiento del turismo en el país, el director del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC), Román Caamaño ordena la paralización de los trabajos de construcción del nuevo aeropuerto internacional de Bávaro, en la provincia de la Altagracia, el cual según los entendidos generaría cientos de empleos a moradores de esa comunidad de la Región Este del país, dicha construcción del aeropuerto es apoyada por los residentes de la población de Bávaro en esa provincia. Y a todas luces sabemos que la paralización de la construcción del importante aeropuerto obedece a luchas de intereses de grupos económicos y que evidentemente todos conocemos, dentro del sector aeroportuario del país.

Banco Popular

Hasta ahora, la gerencia del Banco Popular que opera en el aeropuerto internacional de las Américas, José Francisco Peña Gómez, no ha dado una clara respuesta del cierre de la oficina de esa entidad bancaria en la terminal aeroportuaria. Lo que ha creado trastornos e convenientes a sus usuarios que se observan desorientados, indagando el cierra del banco sin recibir respuesta alguna. Lo que provoca que los usuarios de esa institución bancaria tengan que trasladarse a otras oficinas del banco popular fuera del aeropuerto lo que le crea incomodidad. Ya que estas personas llegan al aeropuerto pensando que la referida entidad bancaria está operando en esa terminal, lo que ocasiona serios inconvenientes tanto a los usuarios del aeropuerto como también a pasajeros que salen y llegan al país por esa terminal.

DGA

Trascendió en el aeropuerto de las Américas que en los últimos días varios empleados y funcionarios de la Dirección General de Aduanas (DGA) han sido cancelados de ese organismo. Las cancelaciones según los informes proporcionados en la terminal se habrían producido tanto en la terminal de pasajeros como en la de carga Punta Caucedo, dispuesta por el director del organismo recaudador, Eduardo Sanz Lovaton. Los despidos afectan a empleados que llevaban varios años prestando servicios en las aduanas del aeropuerto Las Américas.

DIGESETT

Sigue el abuso de los agentes de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (DIGESETT), con los conductores de automóviles que acuden al aeropuerto internacional de las Américas colocándoles multas arbitrarias en la llamada ruta 66 que conduce a esa terminal aeroportuaria. En momento que estos se estacionan en esa referida ruta, lo que no está prohibido ni le da autoridad a estos miembros de la DIGESETT de abusar de estos choferes que acuden al aeropuerto por diferentes razones ya sea a buscar familiares o pasajeros.

Entendemos que el nuevo director de ese organismo, general Ramón Antonio Guzmán Peralta, debe tomar carta en el asunto y de manera responsable ponerle coto a esta situación que lo único que persigue es una búsqueda de estos agentes, ya que la situación de ponerle multa a esos conductores no es de ahora si no que eso es viejo, al menos que usted no esté de acuerdo con esa acción abusiva de sus agentes.

