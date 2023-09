“Imperialismo” (entre comillas)

Crease o no, desde aquel fatídico 11 de septiembre en Chile al día de hoy las cosas han cambiado: ya no hay incondicionalidad ante Washington; ya la Casa Blanca no se atreve a conspirar contra ningún Gobierno en América Latina (y, si se atreve, Venezuela le saca la lengua); ya la Revolución Cubana le resulta demasiado grande; ya ninguno de sus presidentes manda en Europa, ni mucho menos en Asia; ya los chinos son su plena competencia comercial en cualquier lugar del mundo,incluyendo la sede del imperio…En fin, se ha hecho más que evidente que, contra todos los lógicos pronósticos, el “Imperialismo” ya está entrecomillado.