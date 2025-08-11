 Indomet mantiene estricta vigilancia sobre tormenta Erin ante posible evolución a huracán

Santo Domingo, 11 de agosto de 2025



La directora del Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), Gloria Ceballos, informó este lunes que la institución da un seguimiento minucioso a la evolución y trayectoria de la tormenta tropical Erin, la cual, según los modelos de pronóstico, podría intensificarse y convertirse en huracán en las próximas horas.

Ceballos explicó que los técnicos del Indomet analizan constantemente los datos satelitales y los reportes de los centros meteorológicos internacionales para determinar el posible impacto que el fenómeno podría tener sobre el territorio nacional.

“Estamos atentos a cualquier cambio en la trayectoria o intensidad de Erin. Nuestro deber es mantener informada a la población para que tome las medidas de precaución necesarias”, señaló la funcionaria.

La directora de la entidad llamó a la ciudadanía a mantenerse pendiente de los boletines oficiales y evitar difundir informaciones no verificadas, para prevenir confusión o alarma innecesaria.

Asimismo, recordó que, aunque el centro de la tormenta aún se encuentra distante del país, sus bandas nubosas podrían generar lluvias y ráfagas de viento en algunas regiones.

De acuerdo con Ceballos, el Indomet emitirá actualizaciones periódicas conforme el sistema avance, mientras se mantiene la coordinación con los organismos de protección civil para responder de forma oportuna ante cualquier eventualidad.

