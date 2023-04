El Ministerio de Cultura (MINC), la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET), el Ayuntamiento de Santo Domingo Norte (ASDN) y los Centros Tecnológicos Comunitarios (CTC) firmaron un acuerdo de colaboración interinstitucional para fortalecer la gestión del Centro Cultural T3 de Sabana Perdida.

El objetivo del convenio es impulsar este centro para promover a mayor escala la inclusión social y reducir la pobreza a través de la difusión de las artes y las manifestaciones culturales en la población, específicamente en las comunidades de Sabana Perdida, Villa Mella, La Victoria, Los Minas y zonas aledañas.

El acto de la firma tuvo lugar en la sede del MINC y contó con la participación de Milagros Germán, ministra de Cultura; Rafael Santos Pérez, director ejecutivo de la OPRET; Carlos Guzmán, alcalde del ASDN, e Isidro Torres Beltré, director de los CTC.

Mediante este acuerdo, las entidades signatarias se comprometieron a trabajar de manera conjunta para desarrollar programas formativos en arte y cultura adaptados a las nuevas tendencias en materia tecnológica.

De igual modo, se procurará mejorar y fortalecer el sistema de transporte urbano para viabilizar el traslado de los beneficiarios a dicho espacio cultural, así como se garantizará el ornato y la limpieza en el centro, entre otras atribuciones.

La titular de Cultura manifestó su satisfacción por la firma del acuerdo “con personas que tienen el mismo fin de resaltar una comunidad que nos toca de muchísimas maneras, como lo es Santo Domingo Norte, que es un gran referente de la cultura”.

“Siempre he dicho que el niño que toca un pincel no empuña un arma; el niño que está constantemente en el arte no delinque”, señaló la funcionaria.

Por su parte, el director ejecutivo de la OPRET, el alcalde del ASDN y el director de los CTC expresaron su compromiso de trabajar de manera conjunta para desarrollar los programas que se impartirán y que fuesen consensuados en el acuerdo.

Responsabilidades de las partes

El MINC se compromete a la administración del Centro Cultural y a la gestión conjunta en los casos que apliquen, así como a tramitar la designación del Centro Cultural con el nombre de un representante cultural del municipio y a colocar la tarja correspondiente.

Asimismo, tendrá a su cargo proveer los servicios culturales a través del Sistema Nacional de Escuelas Libres, al igual que diseñar los programas, supervisar e impartir las clases de arte y otras disciplinas relacionadas con las artes y la cultura (música, teatro, danza, pintura, entre otras).

De su lado, la OPRET asume el compromiso de realizar el mantenimiento de la planta física, solventar el pago de los servicios de agua y electricidad ofrecidos en dicha instalación, proveer la seguridad durante las horas laborables del metro e implementar el programa Cultura Metro.

El ASDN coordinará con otras entidades comunitarias, públicas o privadas y sin fines de lucro, la presentación al MINC de las necesidades de la población en temas culturales. De igual modo, será la institución encargada de proveer la seguridad municipal en horario nocturno, además de cumplir con el ornato del espacio y la recogida de basura.

Los CTC, por su parte, tendrán a su cargo la creación de una sala tecnológica (equipos, pago de licencias de software, mobiliario e internet), mantenimiento de los equipos bajo su guarda y custodia, y proveer el personal técnico, de seguridad y de limpieza en el espacio asignado al CTC.

