 INTEC y Embajada de los EE. UU entregan primer Premio de Innovación Periodística

SANTO DOMINGO –

El Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) y la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana anunciaron a los ganadores de la primera edición del Premio a la Innovación Periodística durante un acto realizado en el Centro de Cultura Digital del Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones (INDOTEL).

Ashley Presinal y Nasha Cruz, periodistas del Listín Diario, fueron seleccionadas como ganadoras en la categoría Periodismo Digital de Investigación por la serie de publicaciones “Visas dominicanas en Haití: 3,700 millones de pura discrecionalidad” y “Renovaciones de pasaportes en el exterior: Una mina de dólares”.

Presinal y Cruz relataron el lucrativo negocio existente en consulados dominicanos ubicados en Haití y en las oficinas diplomáticas dominicanas en el exterior que ofrecen servicios consulares.

En tanto, el premio al Medio de Comunicación Innovador lo recibió Acento, por su crecimiento y expansión a través de los medios digitales de mayor alcance y su adaptabilidad a cada plataforma.

Las ganadoras de la categoría Premio Digital de Investigación recibieron un premio metálico de 150 mil pesos, así como una estatuilla. Ashley Presinal es licenciada en Comunicación Social y Medios Digitales del INTEC, redactora en la Mesa Digital de Listín Diario; mientras Nasha Cruz, aun cursa sus estudios de Comunicación Social en la misma universidad y labora como redactora.

El periódico Acento recibirá como premio una estatuilla y una beca completa de maestría en el INTEC para uno de los colaboradores del medio.

El jurado estuvo integrado por Roberto Hernández, periodista y profesor de la Universidad del Sur de California; Charo Henríquez, jefa de desarrollo y soporte de la sala de redacción del The New York Times; Emmanuel Martínez, reportero de datos en el equipo de investigación del The Washington Post; Florencia Coehlo, columnista del periódico La Nación y Mariana Santos, fundadora de la plataforma Chicas Poderosas.

Durante la premiación la categoría Periodismo Audiovisual de Investigación fue declarada desierta.

En el acto, el encargado de Negocios de la Embajada de los Estados Unidos en el país, Robert Thomas, aseguró que la Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo es un firme aliado de una prensa libre, independiente y empoderada. “El trabajo que hacen los periodistas es muy importante y hacemos todo lo posible para apoyarlo. Hemos patrocinado programas de capacitación para cientos de periodistas aquí mismo en la República Dominicana. Hemos enviado decenas de periodistas dominicanos para compartir experiencias con sus colegas estadounidenses y aprender unos de otros”.

Asimismo, Alliet Ortega, vicerrectora de Administración y Finanzas del INTEC, manifestó que el INTEC y la Embajada de los Estados Unidos se llenan de orgullo y satisfacción presentar el Premio a la Innovación Periodística con el fin de rescatar y premiar al periodismo responsable y veraz en el país.

“Con este premio se reconoce a los periodistas y medios de comunicación que apuestan a un mejor periodismo, publican en multiplataforma, cuidan el contenido y responden a la innovación, a la excelencia, al compromiso social, a la investigación, a la inclusión, al desarrollo sostenible, el pensamiento crítico, el buen uso de las distintas plataformas digitales y la calidad del contenido”, dijo.

Sobre el premio

El Premio a la Innovación Periodística tiene el objetivo de promover el periodismo innovador, responsable y apoyado en la investigación profunda de los hechos. Es organizado a través de la carrera de Comunicación Social y Medios Digitales del INTEC, del Área de Ciencias Sociales y Humanidades, en alianza con la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana y con el apoyo INDOTEL.

En esta primera edición de la competencia se postularon un total de 35 trabajos de 51 periodistas y seis medios de comunicación. Las propuestas fueron publicadas en el periodo noviembre de 2020 al 20 de octubre de 2022 en diversas plataformas digitales, espacios de redes sociales, televisión y radio, las cuales fueron recibidas a través de un formulario de registro en línea.

