James y Davis ayudan a los Lakers a ganar por primera vez esta temporada

LeBron James anotó 26 puntos y Anthony Davis agregó 23 para ayudar a los Lakers de Los Ángeles a lograr su primera victoria de la temporada al vencer el domingo 121-110 a los Nuggets de Denver.

Russell Westbrook anotó 18 puntos para los Lakers (1-5), que habían perdido sus primeros cinco partidos de la temporada con el entrenador en jefe de primer año Darvin Ham. Los Ángeles fue el último equipo sin victorias en la NBA.

Ham celebró en el vestuario con su equipo y recibió un rociado de agua de celebración.

“Necesitábamos probarnos algo a nosotros mismos”, dijo Ham. “No al mundo, no a los medios. Tuvimos que demostrárnoslo a nosotros mismos. Me siento muy bien por cómo respondimos a lo largo del juego”.

Westbrook, quien salió de la banca nuevamente y ha estado aceptando ese rol, condujo al carril y anotó en una bandeja para extender la ventaja de los Lakers a 117-106 en los minutos finales cuando los Lakers cerraron la victoria.

En el tercer cuarto, levantó los brazos para que los aficionados se pusieran de pie y obedeció.

“Como mencioné desde el primer día, lo que se necesite de mí para ayudar al equipo a ganar, eso es lo que haré”, dijo Westbrook.

Nikola Jockic anotó 23 puntos y Jamal Murray agregó 21, su mejor marca de la temporada, para los Nuggets (4-3), que jugaron cuatro de sus últimos cinco y dos partidos seguidos antes de la derrota del domingo.

Austin Reaves encestó un triple desde la parte superior del arco y Lonnie Walker IV empujó la línea de base para una volcada para darle a los Lakers una ventaja de 113-100. Esa ventaja de 13 puntos fue la mayor de la temporada.

Los Lakers acertaron 13 triples en 13 de 30 tiros después de tener problemas con los tiros de larga distancia esta temporada en sus cinco juegos anteriores. Los Nuggets anotaron 15 triples.

Davis se mostró agresivo al principio después de perderse un juego por tensión en la espalda baja y estuvo cuestionable el domingo, pero jugó. Se torció la espalda en el partido contra Denver el miércoles cuando los Nuggets vencieron a los Lakers 110-99 en Denver.

Davis, quien calificó el juego del domingo como una victoria obligada, dijo que tendrá que manejar el dolor.

“Es día a día”, dijo Davis. “Un día, me siento genial. Al día siguiente (es difícil). Solo trata de controlarlo y sigue recibiendo tratamiento”.

Los Lakers ganaban 55-51 al medio tiempo. Perdieron hasta 10 puntos en el primer cuarto, pero superaron ese déficit en el medio tiempo.

“Estaban jugando con desesperación y sentí que los teníamos y lo dejamos escapar”, dijo el alero de los Nuggets, Aaron Gordon.

Charles Barkley dijo recientemente que los Lakers están “quitando la alegría de Russell Westbrook del baloncesto. Cuando se le preguntó sobre el factor alegría, Westbrook dijo: “Una cosa que nunca dejaré que suceda es que las personas fuera de mi familia y las personas que me apoyan se lleven mi alegría. Siempre me divierto y abrazo este juego y abrazo el regalo que me han dado. Perder no es tan divertido. Me encanta ver florecer a mis compañeros, sinceramente. Me alegra ver que a otros les va muy bien”.

