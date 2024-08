Jasson Domínguez está casi de regreso a Las Mayores

Dicen que las cosas pasan por una razón y esto aplica al jardinero dominicano Jasson Domínguez que llegó a los Yankees en el momento preciso para él como jugador y. A finales del 2023, los Yankees lo llamaron al equipo grande y de inmediato impactó disparando jonrón en su primer turno al bate, pero más tarde, vino lo inesperado, Domínguez sintió algunas molestias en su codo de un día para otro, pero realmente sintió el dolor en el día libre después de la serie con Houston, le dejó saber a los doctores de una molestia en su brazo, fue examinado y se determinó que tenía un desgarre en su codo y necesitaba operación Tommy John, allí mismo terminó todo, apenas comenzando su carrera de Grandes Ligas.

Desde Scranton, Pensilvania, donde se encuentra el hermoso PNC Field, hogar del equipoWilkes-Barre, sucursal triple A de los Yankees, habló sobre lo decepcionado que se sintió cuando le comunicaron que tenía que someterse a la operación Tommy John, «es un proceso, perdí parte del año pasado, físicamente tuve que hacer mucho trabajo en la temporada muerta y eso me tomó un tiempo para coger mi ritmo de nuevo», dijo Domínguez.

«Todavía hay ciertos días donde me siento fuera de lugar y cosas así, pero yo sé que eso volverá mientras más oportunidades valla teniendo.»

Cuando apenas comenzaba la temporada de 2024, recibió otro golpe, en una práctica de bateo normal tuvo un check swing donde sintió una molestia en uno de sus costados y después de ser chequeado, los doctores le dijeron que tenía una lesión en el oblicuo y que por la gravedad de la misma tenía que estar fuera cerca de ocho semanas, otro duro golpe para su desarrollo.

El tiempo pasó y el apodado «El Marciano», comenzó su rehabilitación pasando por tres niveles, Tampa, Somerset y Scranton/Wilkes-Barre RailRiders, sucursal triple A de los Yankees, donde hasta ahora ha visto acción en 29 partidos con una línea ofensiva de .318/.375/.527 con 6 jonrones y 15 remolcadas.

El nativo de Esperanza, Mao está trabajando en todos los aspectos del juego para cada día mejorar, «ahora mismo estoy trabajando en la consistencia, lo que pasa es, que un día vengo bien y el otro día me siento un poquito perdido por el tiempo que tenía sin jugar, pero tratando de mantenerme consistente a las cosas que estoy haciendo,» siguió diciendo Domínguez.

A la pregunta de si añora estar en Grandes Ligas, responde que «obviamente quiero estar en Grandes Ligas, no hay liga que se compare a lo que es Grandes Ligas, » dijo Domínguez. «No me quiero apresurar, entiendo que debe ser un proceso, pero tampoco quiero llegar a Grandes Ligas sin estar 100% ready y estar preparado física y mentalmente para poder ejecutar. Me va a tomar un tiempo, tal vez, pero mentalmente estoy estable para recibir lo que dios crea,» puntualizó Jasson Domínguez en entrevista en Scranton.

La pregunta obligada al joven corpulento: Vas finalmente a jugar en la liga dominicana con los leones? y a esto me contestó, «yo creo que sí, las posibilidades están dadas y yo quiero jugar,» expresó Domínguez, «obviamente hay que estar en contacto con el equipo y ver que ellos piensan. Yo quiero jugar siempre y cuando me den el permiso y si es así, yo voy a jugar,» terminó diciendo el prospecto número uno de los Yankees. En ese mismo orden aclaró que desde pequeño no seguía un equipo dominicano en especifico , «en verdad nunca fui seguidor de ningún equipo, solo que mi papá era Liceísta y yo por llevarle la contraria le decía que era de las Aguilas, eso era todo».

El talentoso jugador ya está casi al 100% y espera en cualquier momento el llamado a Grandes Ligas, donde ya quiere estar, » lo de subirme o no ya eso no lo controlo yo, el equipo sabe cuando me necesitan y es en el tiempo de dios».

