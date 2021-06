El exprocurador Jean Alain Rodríguez fue dejado detenido, tras presentarse en la Procuraduría General de la República junto a su abogado.

Más temprano Jean Alain Rodríguez a su llegada manifestó: “A mí nadie me ha llamado, a mí nadie me ha convocado, he venido aquí voluntariamente y si hay una orden de arresto pues que me sometan a la justicia y hablamos en los tribunales”.

La Procuraduría General de la República tiene autorización para allanar las viviendas de 23 personas, incluido el exprocurador Jean Alain Rodríguez implicados en la Operación Medusa.

El listado de las personas allanadas por la Procuraduría General de la República es el siguiente:

Jean Alain Rodríguez, Rafael Antonio Mercede Marte, Alfredo Alexander Solado Augusto, Rafael Stefano Canó Sacco, Javier Alejandro Forteza Ibarra, Jonnathan Joel Rodríguez Imbert, Jenny Marte Peña, Alejandro Martin Rosa Llanes, Braulio Michael Batista Reyes, Maria Josefina Azar Díaz y Johannatan Loanders Medina Reyes.

Al igual que Altagracia Guillen Calzado, Miguel José Moya, Amelia Isabel Escaño, Mercedes Camelia Salcedo Disla, Ronny Rafael Corporán, Francis Ramírez Moreno, Ney Ernaldo Caccavelli Guevara, Isis Tapia Steffany, Emily Critina Ramirez Herrera, Jovanny Alfonso Feliz Roa, Miguel Angel Reynoso Genao y Victor Manuel Lora Imbert.

Para sus trabajos los fiscales fueron autorizados a extraer objetos, dispositivos electrónicos y documentos en los domicilios de los allanados.

Los imputados arrestados fueron trasladados en la madrugada de este martes a la cárcel preventiva ubicada en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

