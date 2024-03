Jefe del Ejército asegura que la frontera está tranquila sin novedades

El comandante general del Ejército, mayor general Carlos Antonio Fernández Onofre ante la crisis que se vive en Haití y la tensión que se percibe por el desvío de agua del río masacre, aseguró que la frontera está tranquila y que la seguridad se mantiene.

“La frontera está totalmente tranquila, no hay ningún tipo de novedad fuera de lo normal, totalmente tranquila, la seguridad se mantiene igual, no se baja la guardia, nosotros no bajamos la guardia”, dijo Fernández Onofre, quien también precisó tener la cantidad de hombres y equipos suficientes para cumplir con sus misiones.

El comandante general del Ejército realizó un recorrido de supervisión por las unidades militares ubicadas que abarcan las provincias de Elías Piña, San Juan, Azua y San José de Ocoa.

Al realizar estos recorridos, el mayor general Fernández Onofre supervisó la listeza operacional de los soldados en la zona, además constató las condiciones de las infraestructuras, con el «propósito de continuar identificando las oportunidades de mejoras, que permitan seguir fortaleciendo las capacidades operativas de los miembros de la institución y contribuir a elevar los niveles de seguridad en todo el país».

El comandante general del Ejército exhortó a los miembros de la importante fuerza terrestre a continuar su labor con compromiso y responsabilidad ante cualquier amenaza que atente contra la integridad, soberanía e independencia de nuestra nación.

