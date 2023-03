JetBlue anuncia su tercer destino en Europa

La aerolínea norteamericana de bajo costo pero con amenidades, JetBlue, dio a conocer que su tercer destino en Europa será Ámsterdam (AMS) a partir del próximo verano, pero todavía tiene problemas con el regulador aéreo de los Países Bajos, ACNL, con la que tiene levantada una queja, ya que le El Departamento del Transporte (DOT) le otorgó a JetBlue dos pares de slots diarios hacia Ámsterdam desde Boston y el Aeropuerto Kennedy de Nueva York, sin embargo, la ACNL le negó en primera instancia los slots dejados por FlyBe tras su quiebra, pero posteriormente aceptó dárselos para la te El problema para JetBlue es que el horario de llegada es a las 15:00 LT de Ámsterdam, y esto obligaría a que el vuelo saliera de Nueva York a las 01:20 LT. La aerolínea lo aceptó porque quiere entrar al mercado de Ámsterdam, confiando en que posteriormente pueda ajustarse el horario.mporada de Sin embargo, la ACNL le dijo que los slots eran solamente de manera temporal y que no los tenía garantizados para la temporada de invierno (de octubre a marzo) ni para el siguiente verano, ya que no cuenta con “derechos históricos” de operación en el Aeropuerto Schiphol.

En su aplicación con el DOT de EE.UU., JetBlue declaró que operar los vuelos en una temporada breve sin garantías para una operación a largo plazo no le daría beneficios adecuados y sí le representaría grandes costos. Así que tal vez está esperando que el DOT le ayude con las autoridades de Ámsterdam para lograr los slots durante todo el año, aunque sea con ese horario.

Y el otro problema que podría tener la aerolínea, es que las demoras en entregas que Airbus todavía tiene en sus aviones de un solo pasillo, podrían retrasar las entregas de sus nuevos A321LR con los que estaría operando los nuevos vuelos.

Así que, a pesar de sus buenas intenciones, iniciar a tan corto plazo los vuelos a Ámsterdam podría no ser suficientemente bueno para JetBlue. Aunque no se ha dado todavía el anuncio final, habrá qué esperar para ver qué logró la aerolínea y si es suficientemente bueno como para justificar el inicio de sus vuelos este mismo año.verano.confirmó slots con horarios poco atractivos y no ha garantizado su continuidad.

