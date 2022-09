JetBlue cancela sus dos vuelos desde el AILA a Puerto Rico

Rafael Castro 18 de septiembre 2022

Aeropuerto Las Américas

La línea aérea Jet-Blue canceló sus vuelos hacia Puerto Rico desde el aeropuerto Internacional de Las Américas, José Francisco Peña Gómez, de Santo Domingo, debido al paso por esa isla del huracán Fiona, cuyos vientos ya se están sintiendo en la vecina isla.

Aeropuertos dominicanos XXI Aerodom explicó que los vuelos cancelados de Jet-Blue son los marcados con los números B6 2538 y B6 538 saliendo y regresando desde San Juan, Puerto Rico

Las autoridades de Puerto Rico anunciaron la cancelación de todas las operaciones de vuelos saliendo y llegando al país, como consecuencia del fenómeno atmosférico cuyos efectos comenzaron a sentirse este domingo en la isla.

Pasajeros que habían hecho reservaciones para viajar este domingo, a Puerto Rico, en los vuelos cancelados de la aerolínea tuvieron que regresar a sus hogares a la espera de que se disipe el mal tiempo para poder salir.

De acuerdo con informe, en las próximas horas otras operaciones de vuelos podrían ser canceladas a medida que avancen las horas y se aproxime el paso por territorio nacional del huracán Fiona, que tiene vientos sostenidos de 130 kilómetros por horas.

Algunos de los viajeros varados reaccionaron sorprendidos con la noticia sobre la cancelación de su vuelo de parte de los empleados de los mostradores de la línea aéreas Jet-Blue, en el aeropuerto Internacional de Las Américas.

“Yo no sabía que habían esta situación, me acabo de enterar del huracán”, expresó una jovencita Puertorriqueña que estaba de vacaciones en el país, acompañada de su novio, y que no fue posible identificarlos.

El Centro Nacional de Huracanes dio a conocer este domingo que Fiona ya se convirtió convertido en huracán la cual representa mayor peligro tanto para Puerto Rico como para la República Dominicana-

De su lado, el presidente Luis Abinader instruyó a la Defensa Civil a realizar evacuaciones obligatorias en las zonas vulnerables de las 13 provincias que están en alerta roja y las 9 en alera amarilla, ante el inminente paso de Fiona.

En tanto, que la directora de la Oficina Nacional de Meteorología (Onamet), Gloria Ceballos indicó que Fiona tiene vientos máximos sostenidos de 130 kilómetros por hora.

