JetBlue Lanza su Promoción de Invierno: ¡Viaja por Menos!

La temporada de vacaciones está a la vuelta de la esquina y JetBlue ha decidido hacerla aún más especial con su nueva oferta, Win at Winter. Desde hoy, 29 de octubre, y hasta el 31 de octubre, la aerolínea ofrece tarifas irresistibles que comienzan desde solo $49 para los que planean escapar del frío o reunirse con sus seres queridos.

Con viajes disponibles entre el 11 de noviembre y el 12 de febrero, esta promoción es perfecta para quienes buscan aprovechar al máximo el invierno, ya sea viajando a casa para las fiestas o disfrutando de una merecida escapada. Las tarifas bajas de JetBlue buscan evocar el espíritu festivo, permitiendo a los viajeros conectar con amigos y familia sin romper el banco.

Entre las rutas destacadas se encuentran:

Boston (BOS) a Palm Beach (PBI) por $49

por San Juan (SJU) a Santo Domingo (SDQ) por $89

por Boston (BOS) a Santo Domingo (SDQ) por $169

por Nueva York (JFK) a Santo Domingo (SDQ) por $149

por Boston (BOS) a Punta Cana (PUJ) por $164

por Orlando (MCO) a Punta Cana (PUJ) por $124

por San Juan (SJU) a Santiago (STI) por $99

Además, para aquellos que desean un paquete completo, JetBlue Vacations ofrece opciones que comienzan desde $124, ideal para quienes buscan un escape invernal sin complicaciones.

No te pierdas esta oportunidad de planificar tus vacaciones con tarifas inmejorables. Consulta todos los detalles y aprovecha la promoción Win at Winter en el siguiente enlace: Win at Winter – JetBlue. Recuerda que aplican términos y condiciones, así que asegúrate de revisar toda la información antes de reservar.

¡Prepara tus maletas y deja que JetBlue te lleve a tus destinos favoritos esta temporada!