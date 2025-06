JetBlue recorta vuelos entre Boston y Miami por baja rentabilidad

MIAMI, Florida –

La aerolínea estadounidense JetBlue Airways anunció la cancelación de algunos vuelos considerados no rentables, entre ellos la ruta que conecta Boston y Miami, como parte de una estrategia para optimizar su red de operaciones y enfrentar una baja en la demanda de viajes. La decisión fue confirmada a TELEMUNDO Digital por el departamento de JetBlue Corporate Communications.

Según informó la compañía, el ajuste busca liberar aeronaves para destinarlas a rutas con mayor demanda o rentabilidad, y se enmarca en una serie de recortes de costos más amplios que JetBlue está aplicando en su estructura operativa. Aunque la ruta Boston-Miami ofrecía entre uno y dos vuelos diarios, será suspendida indefinidamente.

No obstante, JetBlue mantendrá su presencia en el sur de Florida, ya que continuará operando vuelos entre Boston y Fort Lauderdale, así como entre Boston y West Palm Beach, rutas que aparentemente mantienen una mejor performance comercial.

Los pasajeros afectados por esta decisión recibirán alternativas: podrán reprogramar su viaje vía Fort Lauderdale, o bien solicitar un reembolso completo al método de pago original. La compañía indicó que está comunicándose directamente con los clientes para facilitar este proceso y minimizar molestias.

Este movimiento forma parte de una serie de acciones correctivas anunciadas por JetBlue el pasado 17 de junio, cuando reconoció que la demanda de viajes durante este año ha sido inferior a lo previsto, lo cual hace poco probable alcanzar los márgenes operativos de equilibrio proyectados para 2025.

JetBlue, que se ha caracterizado por su modelo híbrido entre aerolínea de bajo costo y servicios de calidad superior, enfrenta así un escenario desafiante en medio de un entorno competitivo y una recuperación pospandemia que no ha seguido el ritmo esperado en ciertos mercados.

Este tipo de ajustes no es inusual en la industria aérea, donde las compañías deben adaptarse constantemente a cambios en la demanda, costos operativos y rentabilidad por ruta. No se descarta que más cambios puedan ser anunciados si las condiciones del mercado no mejoran en los próximos meses.

