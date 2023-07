Joe Manganiello presentó la demanda de divorcio de Sofía Vergara

Joe Manganiello y Sofía Vergara compartieron la noticia de su separación después de casi ocho años de matrimonio. A través de un comunicado compartido por el medio Page Six, la expareja pidió que se respete su privacidad en esta “nueva etapa de sus vidas”. En el comunicado, la pareja aseguró que tenía pensado divorciarse y no sólo separarse por un tiempo; no obstante, nadie esperaba que el proceso se diera tan rápido.

Según nuevas actualizaciones, Manganiello ya ha presentado la demanda de divorcio a la actriz de Modern Family, y tomando en cuenta que ambos están de acuerdo en no seguir con su relación, se espera que el caso se lleve de manera discreta y sin mayores escándalos, al contrario de lo que ha pasado con Kevin Costner y su expareja Christine Baumgartner.

Gracias a un acuerdo prenupcial y el no compartir hijos, Sofía Vergara y Joe Manganiello vivirán este divorcio de manera discreta y rápida

tra ventaja para ambas partes es que, previo a su boda celebrada en 2015, celebraron un acuerdo prenupcial que estipulaba que ambos se quedarían con los bienes que hayan generado por su cuenta a lo largo del tiempo que duró el matrimonio. A esto se le suma que la pareja no tuvo hijos, por lo que podrán ahorrarse las batallas legales respecto a la custodia. Sin embargo, el no compartir hijos parece haber sido uno de los factores para que la relación colapsara. Fuentes cercanas a TMZ aseguran que Joe tenía muchos deseos de tener hijos, al contrario de Vergara, quien al parecer ya se siente satisfecha con su único hijo de 31 años, Manolo, a quien tuvo con su anterior pareja Joe Gonzalez. Por su parte, Joe ha tenido varias parejas dentro de la industria hollywoodense como Audrey Marie, Bridget Peters y Tenley Dene, pero a sus 46 años de edad, nunca ha tenido hijos. Sofía Vergara y su hijo Manolo. Otra de las razones de la separación que más se han comentado en medios y redes es el poco apoyo que Sofía le dio a Joe mientras este trataba de dejar el alcohol, pues durante su abstinencia, la actriz aún bebía al menos en eventos sociales. No obstante, una fuente cercana aseguró que Sofía “no podría haber apoyado más la sobriedad de su marido”. Hasta el momento, se desconoce la verdadera razón detrás del divorcio; la expareja sólo ha compartido un comunicado donde pide a los medios respetar su privacidad en este complicado momento. “Hemos tomado la difícil decisión de divorciarnos. Como dos personas que se quieren y se cuidan mucho, pedimos educadamente respeto a nuestra privacidad en este momento mientras navegamos por esta nueva fase de nuestras vidas”. Se rumora que Manganiello estaba tratando de mantenerse sobrio, pero Vergara no lo apoyó lo suficiente Gracias al acuerdo prenupcial, Sofia Vergara podrá proteger su patrimonio que ronda los 180 millones de dólares, mientras que Manganiello también se queda con una nada despreciable fortuna de 40 millones de dólares. Ya desde 2015 se dio a conocer que la pareja tenía este acuerdo; muchos lo vieron como una maniobra mezquina, pero una fuente cercana a la actriz colombiana, reiteró que lo único que buscaba era proteger sus bienes y evitar una disputa como la que vivió con Joe González. “Sofía vale mucho más que él, así que un acuerdo prematrimonial era lo lógico. No quería discutir todos los detalles de eso con él, así que sus abogados concretaron todo con los de Joe”. Sofía Vergara y Joe Manganiello se conocieron en 2014, casándose un año después Joe Manganiello y Sofia Vergara se conocieron en 2014, cuando la colombiana aún salía con Nick Loeb. Entonces, el actor de Magic Mike tomo distancia, pero llegó a confesar que de inmediato se sintió cautivado por la belleza de Vergara. “Ella llevaba un vestido que le sentaba genial y yo no podía dejar de mirarla”, dijo Manganiello en su momento en una entrevista para The Jess Cagle Show. En cuanto Loeb salió de la ecuación, Joe comenzó a cortejarla, y para su suerte, Vergara sentía lo mismo que él. Tan sólo un año después, se encontraban casándose frente a 400 personas en una lujosa y emotiva ceremonia en Florida.

