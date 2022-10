José Altuve podría tener la oportunidad de recuperar su liderazgo en la Serie Mundial

El venezolano José Altuve ha tenido una difícil postemporada, pero con la Serie Mundial que inicia el próximo viernes en Houston, cuenta con el escenario perfecto para demostrar su liderazgo y guiar a los Astros al título de campeones.

En lo que va de los ‘playoffs’ de las Grandes Ligas los Astros han ganado sus siete partidos sin derrotas, pero ante un equipo con el potencial ofensivo que ha mostrado los Filis de Filadelfia, necesitarán de un mejor desempeño de Altuve para facilitar la producción de carreras del conjunto que dirige Dusty Baker.

Antes de la actual postemporada, en su carrera en esta etapa de la campaña, el venezolano de 32 años bateó para .286, fruto de los 92 indiscutibles en 322 turnos al bate, mientras ocupa el segundo lugar en jonrones en esta fase de la contienda, con 23, además de sumar 15 dobles, 70 anotadas y 49 carreras anotadas.

Este éxito que antecede a su llegada a la postemporada 2022, no ha acompañado a Altuve, quien no ha podido incidir al nivel acostumbrado al éxito de los Astros.

En estos ‘playoffs’, Altuve apenas ha conectado tres imparables en 32 oportunidades con el madero, lo que le otorga un promedio de bateo de solo .090, lo que junto a las tres bases por bolas que ha tomado, le proporciona un porcentaje de embasarse de .171.

Su imposibilidad para llegar a las bases, mientras ocupa el primer turno en la alineación de los Astros, ayudado por una cadena de 26 presentaciones al bate sin conectar de hit, lo llevó a anotar tres carreras en los siete partidos que disputaron los Astros entre la Serie Divisional y la Serie de campeonato de la Liga Americana.

Con el venezolano fuera de las bases, la producción de carreras de los Astros fue menos contundente, como se evidencia el hecho de que en seis de sus siete victorias ganaron por ventaja de dos carreras o menos, obligando a su picheo a trabajar con un bajo margen de error, una situación que puede ponerlos contra la pared ante un equipo con el poderío con el que cuentan los Filis.

Además de su baja contribución en cuanto a la producción de anotaciones para los Astros, José no pudo remolcar a los compañeros que encontró en posición anotadora, finalizando sin carreras empujadas en esos siete compromisos. Su velocidad en las bases tampoco fue un factor en el éxito de los Astros ante los Marineros de Seattle y ni frente a los Yanquis de New York, ya que no registró bases robadas.

Los Astros necesitan que Altuve vuelva a demostrar la peligrosidad de su bate y que logre llegar a las bases con la frecuencia que acostumbra, para sacar mayor provecho de la producción de hombres como el dominicano Jeremy Peña, elegido Jugador Más Valioso de la Serie de Campeonato, el cubano Yordan Álvarez y el antesalista Alex Bregman, quienes hasta el momento han dado respuesta en el ataque de los campeones de la Liga Americana.

Hasta el momento los Astros han vivido sustentado en la calidad de su picheo, pero para ganar necesitan anotar carreras y José Altuve es la llave que da paso a la producción de los bates de Houston.

El nacido en Puerto Cabello, Carabobo, ha demostrado su calidad en las Grandes Ligas y en la Serie Mundial tendrá la oportunidad de demostrar el liderazgo que le corresponde en la alineación de los Astros de Houston.

