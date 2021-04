José Altuve, seguda base de los Astros de Houston da positivo al Covid-19

AP

El segunda base de los Astros de Houston, José Altuve, dijo este sábado que dio positivo en una prueba de COVID-19, pero que en ningún momento se sintió mal y espera regresar pronto.

“Me sentí muy bien todo el tiempo, y me siento muy bien ahora”, dijo el venezolano. “Y me siento feliz de estar de regreso”.

El jugador más valioso de la Liga Americana en 2017 estaba entre los cinco Astros en la lista de COVID-19 el 14 de abril. Los otros cuatro regresaron al juego en pocos días, pero Altuve permaneció en la lista hasta el viernes.

Altuve todavía no ha regresado a la nómina activa, y no está claro cuándo sucederá.

Dijo que antes de dar positivo recibió la primera dosis de una de las vacunas de dos dosis, y que no sabe cómo se contagió el virus.

“No importa si te vacunaste o no, no es bueno enterarte que diste positivo”, dijo. “Nadie lo quiere. Y para colmo, tienes que estar alejado del equipo durante 10 días

. Así que estaba deseando que pasaran esos 10 días para volver al campo y jugar”.

Altuve tuvo un buen comienzo en 2021 después de la campaña acortada por la pandemia el año pasado.

bateando para .318 con un cuadrangular, tres dobles y cinco carreras remolcadas en 11 juegos. No ve la hora de regresar al juego después de su ausencia prolongada.

“Ha sido duro ver a los chicos por TV y no estar ahí con ellos como hago normalmente” dijo.

Dijo que pudo hacer cardio y entrenamiento de peso y ahora realiza actividades de béisbol al acercarse el regreso.

“Creo que lo más importante para mí es correr y batear”, dijo. “Me siento bien al correr y abanicar y entonces puedo salir a jugar”.

