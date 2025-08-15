16 de agosto de 2025

CLEVELAND, OHIO - SEPTEMBER 19: Jose Ramirez #11 of the Cleveland Guardians reacts between pitches in the first inning during a game against the Minnesota Twins at Progressive Field on September 19, 2024 in Cleveland, Ohio. (Photo by Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images)

El dominicano José Ramírez conectó tres hits y anotó tres carreras, Gabriel Arias impulsó un par de carreras y los Guardianes de Cleveland vencieron el jueves 9-4 a los Marlins de Miami.

Los Guardianes perdían 3-0 en el primero y 4-3 en el cuarto, pero se recuperaron para conseguir su victoria número 23 en 32 juegos y se acercaron a medio juego de los inactivos Yankees de Nueva York por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

El elevado de sacrificio de Arias en una quinta entrada de dos carreras contra Edward Cabrera (6-6) puso a Cleveland arriba definitivamente 5-4. David Fry y Brayan Rocchio conectaron sencillos impulsores en la Tanner Bibee (9-9) extendió su racha de victorias a cinco al lanzar cinco entradas y dos tercios, permitiendo cuatro carreras (dos limpias).

Cade Smith entró con las bases llenas y dos outs en la novena y retiró a Liam Hicks para su sexto salvamento.

Augustin Ramírez conectó un sencillo productor en la primera entrada, cuando Miami se adelantó 3-0. Las otras carreras llegaron cuando el receptor de los Guardians, Austin Hedges, dejó caer un tiro en el plato, lo que permitió que Kyle Stowers y Ramírez anotaran.

El novato de los Marlins, Jakob Marsee, quien el martes igualó un récord del equipo con siete carreras impulsadas, se fue de 4-0. Cabrera permitió cinco carreras en 5 1/3 entradas.

 

