Juan Soto califica de ‘locura’ equipos pujando por él

A pocas horas de arribar a la fecha límite de cambios en MLB, el jardinero dominicano Juan Soto, de los Nacionales de Washington, parece estar abrumado debido a la avalancha de equipos interesados en hacerse con sus servicios, vía negociación con los Nats.

En una conversación con Ken Rosenthal de Fox Sports, Soto reveló cómo han sido los últimos días luego de hacerse público lo antes mencionado y al ser eje central de rumores sobre cambios.

“Ha sido una locura, se siente raro estar en todo esto, todas estas conversaciones y todos estos equipos luchando por mí, ha sido solo una locura”, respondió Soto acerca de su vida en las últimas dos semanas.

Soto también mencionó lo difícil que sería dejar a Washington luego de haber sido parte de los Nationals toda su carrera y haber ganado una Serie Mundial con el equipo.

“Sería muy difícil. Siempre me he sentido bien aquí, en la ciudad, traer un campeonato aquí pero es como he dicho, soy un jugador ganador y haría lo que sea para ganar”, expresó Soto.

Desea quedarse

“Me gustaría quedarme aquí. Estaría más que encantado, pero al final del día no soy yo que toma esas decisiones. Solo estoy aquí para jugar, para dar mi 100% todos los días en el campo, en el estadio y en cualquier lugar al que voy”. Sobre su contrato y el rechazo de varias ofertas millonarias, Juan Soto dejó entrever que aunque el dinero es importante está más enfocado en ganar y en la duración del mismo.

“Para mí, lo volvimos a leer, a analizar, y tomamos la decisión que teníamos que hacer. Para mí creo que es la mejor decisión, como dije soy un jugador ganador y me encantaría ganar, y solo quiero ver las oportunidades en donde podemos ganar y cómo podemos ganar”, finalizó el dominicano. Se ha reportado que su equipo estaría en la disposición de completar un canje, lo que ha generado diversas informaciones sobre su posible futuro.

Nats, por debajo

Los Washington Nationals tienen marca de 35 victorias y 67 derrotas en lo que va de temporada, colocados en el sótano de la División Este de la Liga Nacional a 29 juegos de la primera posición antes de iniciar la jornada de este domingo, dejaron el peor record de todas las Grandes Ligas.

