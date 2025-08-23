Juan Soto lidera con poder y bateo oportuno en triunfo de los Mets sobre Bravos

Nueva York.–

El dominicano Juan Soto volvió a demostrar su peso en la ofensiva de los Mets al disparar su jonrón número 32 de la temporada e impulsar cuatro carreras, guiando a Nueva York a una victoria 12-7 sobre los Bravos de Atlanta la noche de este viernes.

El estelar jardinero castigó el pitcheo rival en el momento clave, encendiendo la ofensiva metropolitana que terminó acumulando una docena de anotaciones ante la debilitada rotación de los Bravos. Con su cuadrangular, Soto no solo amplió su marca personal en la campaña, sino que también reafirmó su rol como motor ofensivo del conjunto neoyorquino.

En el montículo, Nolan McLean tuvo una salida de calidad con siete sólidas entradas, permitiendo limitar a la fuerte artillería de Atlanta y logrando así la segunda victoria de su joven carrera. Su dominio le dio a los Mets la estabilidad necesaria para respaldar la explosiva actuación ofensiva.

Los Mets tomaron ventaja temprano en el marcador y nunca miraron atrás, combinando el poder de Soto con una producción constante en la alineación. La defensa también respondió en momentos críticos, evitando que Atlanta pudiera concretar una remontada.

Con este triunfo, Nueva York envía un mensaje claro a la división, mostrando una ofensiva en alza y un pitcheo que comienza a responder en los momentos importantes.

1 Visitas totales 1 Visitantes únicos

About Author

Me gusta esto: Me gusta Cargando...