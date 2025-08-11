Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

11 de agosto de 2025

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte conectaron jonrones solitarios ante el veterano Brandon Woodruff, pero no pudieron evitar la derrota de los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee.

Para Soto, quien bateó de 4-1 con un ponche, fue su cuadrangular número 27 de la temporada. También llegó a 65 carreras remolcadas.

Para Marte, fue apenas su quinto jonrón de la campaña. Bateó de 3-1 con un ponche.

El también criollo Ronny Mauricio se fue de 3-0 con un ponche.

Por los Cerveceros, Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras para los Cerveceros, que mejoraron a un mejor récord de las Grandes Ligas de 71-44 al obtener su séptima victoria consecutiva frente a una multitud de 43,469 personas, la mayor cantidad de la temporada.

El jardinero central Blake Perkins eliminó a Starling Marte en el plato para poner fin al juego.

Brandon Woodruff (4-0) permitió jonrones solitarios a Soto en la primera entrada y a Marte en la segunda, pero los Mets solo conectaron tres hits más el resto de la noche. Woodruff ponchó a ocho y dio dos bases por bolas en siete entradas.

Megill consiguió su salvamento número 27 en 30 oportunidades.

 

2 Visitas totales
2 Visitantes únicos

About Author

rafael

See author's posts

Deja un comentario

Related News

Edward Cabrera poncha a 11 en 8 entradas y los Marlins vencen a los Bravos

Edward Cabrera poncha a 11 en 8 entradas y los Marlins vencen a los Bravos

Yadier Molina, de vuelta al dugout de los Cardenales con el uniforme puesto

Yadier Molina, de vuelta al dugout de los Cardenales con el uniforme puesto

El ex-estelar lanzador dominicano, Pedro Martínez opina sobre la mala racha actual de los Yankees

El ex-estelar lanzador dominicano, Pedro Martínez opina sobre la mala racha actual de los Yankees

Freddy Peralta permitió sólo una carrera en cinco entradas

Freddy Peralta permitió sólo una carrera en cinco entradas

NOTICIAS DESTACADAS

Trump afirma que presionará para terminar la guerra en Ucrania

Trump afirma que presionará para terminar la guerra en Ucrania

Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

Nueva ola de calor en Nueva York: habrá temperaturas de hasta 100°F

Nueva ola de calor en Nueva York: habrá temperaturas de hasta 100°F

Dirigente del PLD en Boca Chica permanece en cuidados intensivos tras sufrir un ACV hemorrágico

Dirigente del PLD en Boca Chica permanece en cuidados intensivos tras sufrir un ACV hemorrágico

 Indomet mantiene estricta vigilancia sobre tormenta Erin ante posible evolución a huracán

 Indomet mantiene estricta vigilancia sobre tormenta Erin ante posible evolución a huracán

La policía de NY detiene a 15 personas en protesta en Manhattan contra redadas de control migratorio

La policía de NY detiene a 15 personas en protesta en Manhattan contra redadas de control migratorio