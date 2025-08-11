Juan Soto llegó a 27 jonrones pero Mets vuelven a caer

Los dominicanos Juan Soto y Starling Marte conectaron jonrones solitarios ante el veterano Brandon Woodruff, pero no pudieron evitar la derrota de los Mets de Nueva York ante los Cerveceros de Milwaukee.

Para Soto, quien bateó de 4-1 con un ponche, fue su cuadrangular número 27 de la temporada. También llegó a 65 carreras remolcadas.

Para Marte, fue apenas su quinto jonrón de la campaña. Bateó de 3-1 con un ponche.

El también criollo Ronny Mauricio se fue de 3-0 con un ponche.

Por los Cerveceros, Brice Turang conectó un jonrón de dos carreras para los Cerveceros, que mejoraron a un mejor récord de las Grandes Ligas de 71-44 al obtener su séptima victoria consecutiva frente a una multitud de 43,469 personas, la mayor cantidad de la temporada.

El jardinero central Blake Perkins eliminó a Starling Marte en el plato para poner fin al juego.

Brandon Woodruff (4-0) permitió jonrones solitarios a Soto en la primera entrada y a Marte en la segunda, pero los Mets solo conectaron tres hits más el resto de la noche. Woodruff ponchó a ocho y dio dos bases por bolas en siete entradas.

Megill consiguió su salvamento número 27 en 30 oportunidades.

