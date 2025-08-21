NUEVA YORK.-

El dominicano Juan Soto continúa consolidándose como una de las piezas más importantes en la alineación de los New York Mets, con actuaciones que no solo le aportan al equipo, sino que lo mantienen en la conversación de la élite histórica de las Grandes Ligas.

El pasado martes, Soto volvió a ser protagonista al conectar un cuadrangular imponente frente al zurdo Konnor Pilkington. La pelota, que salió disparada a 107 MPH, recorrió 408 pies antes de perderse detrás de la barda del jardín izquierdo en el Nationals Park de Washington. Ese batazo fue producto de una recta de 94.3 MPH que el dominicano no perdonó.

En la jornada, el jardinero firmó una actuación de 4-1 con jonrón, base por bolas, dos carreras anotadas y una producida. Con ello, elevó su línea ofensiva a .251/.386/.886 en la temporada, con un total de 110 imparables, 16 dobles, 31 cuadrangulares, 72 remolcadas y 89 anotadas.

Más allá de su poder, Soto continúa demostrando una de sus cualidades más destacadas: la disciplina en el plato. Su capacidad para negociar boletos lo ha colocado en un selecto grupo de jugadores. Con este último compromiso, llegó a 112 juegos en su carrera con al menos un cuadrangular y una base por bolas, una cifra que lo ubica en terreno privilegiado.

Las métricas históricas confirman su grandeza: antes de cumplir los 27 años, Soto ya se posiciona tercero en la lista de jugadores con más encuentros de este tipo, quedando apenas a tres cotejos de igualar la marca absoluta establecida por el legendario Mickey Mantle (115).

Con este ritmo, no solo se vislumbra que superará la barrera impuesta por Mantle, sino que también podría dejar su propio récord difícil de alcanzar en los próximos años. Para los Mets, su consistencia ofensiva se ha convertido en un pilar clave, especialmente en momentos donde cada victoria cuenta para mantenerse en la lucha dentro de la división.

El dominicano, con apenas 25 años, reafirma que su carrera sigue en ascenso y que, de mantener este nivel, su nombre podría estar llamado a figurar entre los más grandes de la historia del béisbol.

