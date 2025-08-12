Juez exige a (ICE) mejorar las condiciones de inmigrantes

New York-EE.UU

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) deberá mejorar las condiciones de inmigrantes retenidos en las instalaciones del número 26 de Federal Plaza, en Manhattan, ordenó un juez Lewis Kaplan, de la Corte de Distrito Sur de Nueva York.

“La orden prohíbe al ICE detener a personas en espacios con menos de 50 pies cuadrados por persona”, indicó la Unión Estadounidense por la Libertades Civiles (ACLU), una de las organizaciones demandantes. “La orden también exigiría al ICE mejorar el acceso a la higiene, proporcionar colchonetas y acceso a atención médica, y garantizar que las personas detenidas puedan realizar llamadas gratuitas, sin supervisión y confidenciales a sus abogados dentro de las 24 horas posteriores a su detención”.

Esto podría no solamente mejorar las condiciones de detención de los inmigrantes arrestados en operativos dde ICE en la Gran Manzana, sino también tener mejor acceso a su defensa.

“La orden de hoy envía un mensaje claro: ICE no puede retener a las personas en condiciones abusivas ni negarles sus derechos constitucionales al debido proceso y a la representación legal”, declaró Eunice Cho, abogada principal del Proyecto Nacional de Prisiones de la ACLU.

Además de la ACLU nacional, la demanda colectiva fue acompañada por la Unión por las Libertades Civiles de Nueva York (NYCLU), Make the Road New York y la firma Wang Hecker LLP.

La decisión del juez Kaplan es temporal, es decir, permanecerá vigente durante al menos 14 días mientras el juez considere una medida cautelar.

“Acogemos con satisfacción la decisión del juez Kaplan de establecer límites claros a las condiciones perturbadoras e ilegales a las que han visto sometidos los inmigrantes en el 26 Federal Plaza”, dijo Harold Solis, codirector legal de Make the Road New York. “ICE no puede confinar a las personas en condiciones inhumanas ni obstruir su acceso a un abogado”.

La abogada Heather Gregorio, de Wang Hecker LLP, destacó que orden impone una “responsabilidad básica al ICE” sobre las condiciones de encierro que cumplan con “los estándares constitucionales, como merecen todos los seres humanos”.

Bobby Hodgson, subdirector jurídico de NYCLU destacó también el mandato constitucional sobre el debido proceso.

“La Constitución exige que nadie, especialmente alguien arrestado ilegalmente en su audiencia de inmigración, como le sucedió a tantas personas en este caso, tenga que soportar las condiciones deshumanizantes”, dijo.

Esta decisión del juez Kaplan destaca en medio de presiones de miembros del Congreso que han exigido a ICE permitir la supervisión de las condiciones en que los inmigrantes son retenidos y procesados para su deportación.

